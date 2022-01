Burze w Polsce 24.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

24.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Ostatni tydzień stycznia będzie kolejną przepychanką zimy i jesieni. Z jednej strony pojawią się opady śniegu i lekki mróz, ale w wielu miejscach zostaną one wyparte dodatnimi temperaturami, oraz opadami deszczu lub mieszanymi. Z tego powodu na drogach może się miejscami robić ślisko, zwłaszcza o poranku. Po początkowej dominacji wyżowej, aurę w naszej części kontynentu moderować będą niże, co nie jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Oznacza to również, że w połowie tygodnia nasili się wiatr, jednak dzięki temu jakość powietrza pozostanie względnie dobra. Po szczegóły zapraszamy do naszej prognozy tygodniowej.👇 https://obserwatorzy.info/prognoza-tygodniowa-od-24-01-2022-do-30-01-2022/ #prognoza #pogoda #prognozapogody #obserwatorzyburz. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 24.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?