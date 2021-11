Burze w Polsce 23.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 23.11.2021

Zimowy Kasprowy na dzień dobry ;) ❄️ Kiedy kolejne opady śniegu ❓ Cały czas moniturejemy nadejście w najbliższy weekend niżu obfitego w opady deszczu oraz śniegu. Niektóre modele dają nawet do 15cm puchu na naszych obszarach. Będziemy Was informować na bieżąco. 📷 WebCamera.pl

Dzień dobry!🌨️❄️😁 No to pochwalcie się kto ma już biało za oknem?🥳 📌#Działdowo 📸Katarzyna Ewertowska #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #listopad2021 #sniegporazpierwszy

Dzień dobry we wtorek 🙂🙂 Dzisiaj obszar województwa podkarpackiego znajdzie się w polu podwyższonego ciśnienia stabilnego wyżu z rejonów Wysp Brytyjskich, dodatkowo z północnego zachodu na południowy wschód wędrować będzie ciepły wycinek frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Estonii. Kolejne niże opływające wspomniany wyż po północnej stronie będą próbowały zredukować obszar klina wyżowego, co w perspektywie kilkudziesięciu godzin się uda jednocześnie spychając jego centrum w kierunku Oceanu. Zatoka niżowa stopniowo pogłębiająca będzie obejmowała kolejne tereny kontynentalnej Europy, aż dotrze do ciepłych wód Morza Śródziemnego. Spływ chłodnego powietrza z północy kontynentu nad ciepłe wody Morza Śródziemnego skutkować będzie silną cyklogenezą i powstania zasobnego w wodę niżu, który zgodnie z ruchem sterującym w środkowych warstwach troposfery będzie kierował się do Polski, z bieżących prognoz numerycznych wynika, że dotrzeć ma w najbliższy piątek, drugi natomiast w poniedziałek. Od tego po której stronie niżu się znajdziemy zależeć będzie czy dostaniemy spora paczkę opadów deszczu, czy jednak pogoda uraczy nas opadami ciężkiego mokrego śniegu. Zajmijmy się jednak sprawami bieżącymi. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią symboliczne opady deszczu, pod wieczór głównie w Bieszczadach Zachodnich i Górach Sanocko-Turczańskich pojawią się opady śniegu. Chłodno, temperatura maksymalna powietrza do -2/+4°C. Wiatr z kierunków zachodnich słaby i umiarkowany, w Bieszczadach silniejszy w porywach do 60-70 km/h. Miłego dnia 🙂🙂