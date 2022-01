Burze w Polsce 23.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 W niedzielę pogodowe stery przejmuje układ podwyższonego ciśnienia z centrum nad Europą Zachodnią. Niż, który przyniósł nam ostatnie opady śniegu szybko wypełnia się chłodnym powietrzem kończąc swój żywot, tonący brzytwy się chwyta i na koniec połączy się z innym niżem z rodowodem śródziemnomorskim, z rejonów Morza Czarnego i ślad po nim zaginie. Nad zachodnie rubieże Polski zbliża się strefa frontu ciepłego, który podzieli termicznie kraj. My znajdziemy się po tej chłodniejszej stronie, z adwekcją ziemnego arktycznego powietrza. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna do -8°C/-1°C. Wiatr początkowo umiarkowany, w górach okresami silniejszy, w ciągu dnia z tendencją do słabnięcia do nieznaczącego poziomu. W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawi się więcej rozpogodzeń, warunki sprzyjać będą silniejszemu radiacyjnemu wychładzeniu. Temperatura minimalna powietrza do -10°C/-15°C, w zagłębianiach terenu czy mrozowiskach spadki mogą być o kilka stopni większe do -17/-18°C. Miłego dzionka życzę 🙂🙂