Burze w Polsce 22.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Piątek! Dziś na niebie panować będzie zachmurzenie umiarkowane z prześwitami słońca oraz samym słońcem, chłodno bo od 10° do 13°C. Wiatr już nie będzie tak silny, ale nadal odczuwalny z kierunków zachodnich, ciśnienie pomału rośnie dziś wyniesie ono 1015hPa. Miłego dnia. 🙋. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 22.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 22.10.2021

Poryw ponad 90 km/h w powiecie! 🤭🤯 Kończy się nam dzień pełen dynamicznych zjawisk atmosferycznych, wichura poczyniła nie małą zawieruchę w kraju i w województwie. Fajnie było znów usłyszeć burzowe pomruki. Aczkolwiek kilka godzin bez prądu przypomniały niezapomniane wspomnienia z dni po nawałnicy stulecia z 2017 roku. I właściwie tak silne porywy wiatru wystąpiły pierwszy raz od właśnie tamtej dramatycznej nocy. Kolejne dwie doby także wietrzne ⚠️ Lecz wiatr nie powinien przekraczać już 55-70 km/h. Ponownie na niebie sporo konwekcji. Co najgorsze, chłodno.. Odczuwalna temperatura na poziomie zaledwie kilku stopni powyżej zera.😤😓 W niedzielę wiatr zupełnie ucichnie. Spokojnej nocy dla wszystkich, dzięki że informowaliście na bieżąco 🤛 This is a re-share of a post

Prognoza na noc 21/22.10 i dzień 22.10 Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, ale też rozpogodzeniami. Chłodniej, minimalnie temperatura spadnie do +6/+7 stopni. Wiatr nadal mocny, ale już nie tak groźny. W piątek do południa niemal wszędzie sporo słońca, z biegiem dnia z północnego zachodu zacznie wkraczać do nas kolejna porcja chmur, wiatru i lokalnych, acz dość mocnych opadów deszczu. Tym razem z uwagi na napływ zimnej, chwiejnej masy pojawią się też opady krupy śnieżnej, a nawet drobnego gradu. Ogólnie nastąpi duże ochłodzenie, minimalnie tylko +10/+12 stopni, a wiatr jeszcze bardziej obniży odczucie temperatury.

Dziś na naszej stronie zanotowaliśmy ponad 39,5 tysiąca wyświetleń od 33,5 odwiedzających. To piekny wynik jak na tak młodą stronę. I dobry papierek lakmusowy na przyszły sezon. A Wszystko dzięki Wam. Wiem że dużo rzeczy jeszcze trzeba poprawić. Ale myślę że jesteśmy na dobrej drodze do tego aby odpowiednio rozwinąć nasz portal. Jeśli byliście, czytaliście i macie jakieś spostrzeżenia to śmiało piszcie.

Na koniec dnia. Moment obalenia przez #wiatr przyczepy na #S3 w okolicy #Gorzowa Wlkp.😮 Dobrze, że nikt nie wyprzedzał! Autor zdjęcia: Dawid Gacki

WIETRZNY I CHŁODNY PIĄTEK... Piątek będzie kolejnym wietrznym dniem z bardzo zmienną pogodą. Do Polski napłynie znacznie chłodniejsza masa powietrza, a silny wiatr będzie potęgował odczucie chłodu. Na północnym zachodzie kraju pojawi się strefa chwiejności atmosferycznej. Energia CAPE ma sięgać 200-300 J/kg, jednak to wystarczy, aby mogły uformować się liczne komórki konwekcyjne przynoszące miejscami burze. W systemie SkyPredict pojawiły się już nowe ostrzeżenia dotyczące silnego wiatru. Ostrzeżenie 1. stopnia obowiązuje na terenie niemal całego kraju aż do sobotniego poranka. W związku z występowaniem dużego gradientu barycznego nad Polską prognozowany jest silny wiatr o prędkości w porywach przeważnie do 70-80 km/h, choć na terenach położonych wyżej, a także na północy kraju niewykluczone są porywy sięgające nawet 90 km/h. Najsilniej ma wiać jednak w pasie Wybrzeża. Tu prędkość zachodniego i południowo-zachodniego wiatru nadal będzie przekraczać w porywach 100 km/h, zwłaszcza podczas przechodzenia stref opadów konwekcyjnych i burz. Warto dodać, że w piątek w ciągu dnia nad północno-zachodnią częścią kraju może rozwinąć się linia szkwału, wzdłuż której obok burz i porywistego wiatru pojawią się silniejsze opady deszczu przechodzącego w krupę śnieżną oraz deszcz ze śniegiem. Szczegóły dotyczące obszarów objętych ostrzeżeniami mogą Państwo sprawdzić na https://lowcyburz.pl/sp3/index2.html. Niebawem na naszej stronie pojawi się także prognoza konwekcyjna. Przypominamy, że od niedawna można nas wspierać poprzez serwis Partonite. Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem naszego Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy na https://patronite.pl/skywarn. Serdecznie dziękujemy za każdą wpłaconą kwotę!

🔥🌅🌅

Niebo zagrało nad Pławnowicami. 21.10.2021 Fot. Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

