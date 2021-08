Burze w Polsce 22.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

22.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "Prognoza burzowa na dziś (niedziela) ⚡ Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.08.2021 do godz. 20:00 dnia 22.08.2021 Opis ogólny 👇 Lokalne burze możliwe będą po południu głównie na południowym zachodzie, z mniejszym prawdopodobieństwem na zachodzie i krańcach południowych. Głównym zagrożeniem będą punktowe silne opady deszczu – całkowita wysokość opadów sięgać może 20-25 mm. Punktowo nie można wykluczyć silniejszych porywów wiatru do 70 km/h oraz małego gradu. Opis szczegółowy 👇 Nad Polskę od południowego zachodu nasuwać się będzie układ frontów atmosferycznych, ciepłe powietrze w wycinku obejmie głównie południowy zachód oraz krańce południowe Polski. Tutaj prognozowana jest również niewielka niestabilność (ML CAPE do około 500 J/kg). Pionowy profil pola niestabilności będzie cienki, w przypowierzchniowej warstwie mogą też wystąpić dość spory niedosyt temperatury punktu rosy. Czynniki te będą zmniejszać możliwość rozwoju burz oraz potencjał do rozwoju groźnych zjawisk towarzyszących, choć z drugiej strony obecność dobrze wyrażonej zatoki niżowej i adwekcja wirowości sprawią, że nie będzie można ich wykluczyć. W dolnej troposferze wiatr będzie na ogół słaby, ale wraz ze wzrostem wysokości jego prędkość będzie się stopniowo zwiększać. Ścinanie w warstwie do 3 km będzie słabe (do około 5 m/s), w warstwie do 6 km wzrośnie do 10-15 m/s. Wysokie natomiast będzie uwodnienie powietrza, sięgające do 35 mm. Powyższe warunki umożliwią po południu rozwój głębokiej konwekcji, w tym lokalnych burz, też w postaci wielokomórkowej. Głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu, punktowo do 20-25 mm (natężenie opadów przejściowo może sięgać około 5-10 mm/10 min). Lokalnie nie można wykluczyć porywów wiatru do około 70 km/h i opadów gradu poniżej 2 cm. Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi na południowym zachodzie, tam też prognozowane jest największe natężenie zjawisk. Z mniejszym prawdopodobieństwem burze możliwe będą też w Karpatach oraz na zachodzie Polski. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 22.08.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?