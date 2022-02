Burze w Polsce 22.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

#Prognoza pogody na wtorek. #Noc W nocy miejscami popada deszcz. Temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany, północnego zachodu. #Dzień We wtorek zachmurzenie duże, pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie ok 6/5 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany północnego zachodu. Barometry wskażą w południe 1013 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz. :)