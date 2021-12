Burze w Polsce 2.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce - 2.12.2021

Dzień dobry 🙂🙂 W czwartek obszar województwa podkarpackiego pozostanie w obszarze cyrkulacji cyklonalnej układu obniżonego ciśnienia ośrodka z rodowodem atlantyckim, którego centrum znad Kattegatu kieruje się nad Basen Arkoński, Basen Bornholmski na tzw Bałtyku Właściwym i dalej w rejony Zatoki Kurońskiej (tak wiem trochę geografii 😅). Niż otrzymał imię Daniel, także jeśli narzekacie na bieżące warunki pogodowe i macie wśród znajomych jakiegoś Daniela to spokojnie możecie zwalić winę na niego 😅 Niżowi towarzyszy zespół frontów atmosferycznych, a wciąż stromy gradient ciśnienia skutkuje wzrostem prędkości oraz porywistości wiatr. Po przejściu frontu ciepłego wychodzący ostatniej nocy poza wschodnie granice kraju, na kilka chwil nad region dotrze ciepła polarnomorska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Głównie na pogórzach i rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie opadów atmosferycznych wszelakiej maści, wysoko w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej do około 6 cm. Temperatura maksymalna do 1-8°C. Wiatr z kierunków zachodnich umiarkowany okresami dość silny i porywisty, w górach do 75 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego dnia życzę 🙂🙂 Dane DWD, kachelmannwetter