Burze w Polsce 2.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 Niestety pomału żegnamy okres pięknej i ciepłej pogody. Wyż zapewniający nam w ostatnim czasie stabilne warunki pogodowe słabnie i odsuwa się na wschód ustępując tym samym miejsca obszarowi obniżonego ciśnienia znad Zachodniej i Północnej Europy. Nad region w godzinach popołudniowych dotrze zasadniczy front atmosferyczny związany z dojrzałym niżem z rejonów Morza Norweskiego. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin pozostaniemy w ciepłych polarnomorskich masach powietrza. Wtorek rozpocznie się całkiem nieźle, zachmurzenie małe lub umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego i całkowitego aż do wystąpienia opadów atmosferycznych. Suma opadów wyniesie do 5-10 mm, lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 6-12°C, lokalnie 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany południowo wschodni, na terenach podgórskich okresami porywisty do 65-70 km/h. Miłego dnia 🙂🙂

JAK CIEPŁY BYŁ TEGOROCZNY 1 LISTOPADA? Dzisiaj aura zachwycała nas niemal bezchmurnym niebem i temperaturami szybującymi w górę wraz z upływem godzin. Jak wypadł tegoroczny 1 listopada na tle pozostałych? Stacja IMGW w Łodzi odnotowała dzisiaj maksymalną temperaturę 17,1°C. Okazuje się, że do najcieplejszego 1 listopada w historii pomiarów brakło... całkiem sporo! Najcieplejszy dzień Wszystkich Świętych przypadł na rok 1968 - wówczas słupki rtęci wskazały maksymalną wartość równą aż 18,6°C! Drugi najcieplejszy 1 listopada przypadł na lata 2008 oraz 2010, jednak wówczas temperatura maksymalna wyniosła 17,8°C, a więc i tak aż o 0,8°C mniej niż pod koniec lat `60. Co ciekawe, temperatura 15°C i wyższa w dniu Wszystkich Świętych w historii pomiarów prowadzonych od 1953 r. została odnotowana 7-krotnie. Jednak tylko raz taka sytuacja miała miejsce w XX wieku, ale za to wynik z 1968 r. zostaje niepobity aż do teraz! A jaka najniższa temperatura maksymalna została odnotowana w dniu Wszystkich Świętych? Okazuje się, że ciekawe zapisał się na kartach historii rok 1979 - wówczas 1 listopada mieliśmy całodobowy mróz, a temperatura maksymalna wyniosła -1,5°C. Więcej taka sytuacja się nie powtórzyła, a mając na uwadze postępujące globalne ocieplenie, wydaje się coraz mniej prawdopodobne, aby miało to się powtórzyć jeszcze raz. Grafika przedstawia temperatury maksymalne odnotowane przez stację IMGW w Łodzi. #pogoda #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #jesien #wszystkich #swietych #listopad







### La Palma. Cumbre Vieja. Krajobraz po 40 dniach erupcji.



Erupcja wulkanu Tajogaite (Cumbre Vieja) od ponad 40 dni sieje spustoszenie na wyspie La Palma. Krajobraz miejscami na wyspie jest apokaliptyczny. Potoki lawy, wszędobylski popiół. Potężne zniszczenia....



Niesamowity zimowy widok aktualnie w #Livigno, #Włochy!😮😍❄️ Autor zdjęcia: Jessica Fiorillo



Prognoza pogody na noc 1/2.11 i 2.11.2021r. Noc jeszcze pogodna i zimna. Nad ranem pojawią się mgły, zwłaszcza na północy i wschodzie województwa. We wtorek pochmurno i deszczowo będzie od rana na zachodzie województwa. Na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami mglisto, ale pojawią się też rozpogodzenia. Opady będą powoli się przesuwać wgłąb województwa i do wieczora powinny dojść do centrum, m.in. do #Warszawa. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do +10/+14 stopni.



