Burze w Polsce 21.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami wczoraj mieliśmy bardzo przyjemny dzień w całej Polsce. Niestety pojawił się umiarkowany wiatr. Dziś podobna pogoda lecz nie wykluczamy lokalnych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru do 70-80 km/h Info meteoprognoza.pl. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 21.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

This is a re-share of a post

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami wczoraj mieliśmy bardzo przyjemny dzień w całej Polsce. Niestety pojawił się umiarkowany wiatr. Dziś podobna pogoda lecz nie wykluczamy lokalnych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru do 70-80 km/h Info meteoprognoza.pl

Ledwo udostępniłem wpis, a na Połoninie Wetlińskiej najnowsze dane wskazują na porywy wiatru 152,2 km/h. Ale siła ❗❗❗

W #Barendrecht na południe od #Rotterdamu, #Holandia w nocy przeszła trąba powietrzna!🌪️ Uszkodzone zostały dachy, wybite szyby i połamane drzewa. Ranne zostały 4 osoby. Źródło: Onlineweather Stormchasers

UWAGA NA SILNY WIATR FENOWY NA UROZMAICONYCH TERENACH POŁUDNIA PODKARPACIA, W PORYWACH MOŻE PRZEKRACZAĆ 150 KM/H ❗❗ ❗ Przed nami apogeum cieplej ale bardzo wietrznej pogody. Obszar województwa podkarpackiego znajduje się w polu obniżonego ciśnienia głębokiego wielocentrycznego niżu znad Półwyspu Skandynawskiego. Nie mniej jednak z punktu prognostycznego dla naszego regionu ważnym graczem jest dynamiczny wtórny ośrodek niżowy, który w ostatnim godzinach uformował się na zasadniczym froncie chłodnym i dzisiaj ulokuje się nad Zachodnim Bałtykiem. Z jednej strony będzie on odpowiedzialny za dynamiczny transport ciepłych jak na obecny miesiąc mas powietrza, z drugiej jednak strony w wyniku narastającego gradientu barycznego ciśnienia notować będziemy wzrost prędkości oraz porywistości wiatr. Wiatr będzie stopniowo tracił na intensywności dopiero w drugiej części dnia. Zachmurzenie na ogół umiarkowane miejscami wzrastające do dużego. Opady na dziś nie są prognozowane, a temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 11-17°C, punktowo nawet 18°C. Wszystko cacy gdyby nie ten wiatr. Wiatr umiarkowany okresami dość silny oraz porywisty w porywach do 40-75 km/h, na urozmaiconych terenach Podkarpacie silny wiatr katabatyczny dochodzący w porywach do 100-120 km/h, w skrajnych przypadkach maksymalne porywy wiatru mogą dochodzić do 150 km/h. Holandia. Cztery osoby ranne i duże szkody w po przejściu wichury. 21.10.2021

Holandia. Cztery osoby ranne i duże szkody w po przejściu wichury. 21.10.2021

W centralnych i zachodnich #Niemczech porywy aktualnie sięgają aż 90-100km/h!!‼️⚠️ Strefa silnych i bardzo silnych porywów wiatru zmierza w kierunku #Polski!🌪️

⚠️OSTRZEŻENIE⚠️ Pierwsza, bardzo wietrzna doba za nami... Porywy w Bieszczadach przekraczają 120km/h a dziś do godzin południowych mogą one przewyższać te wartość! Głównym winowajcą tej jesiennej wichury jest niż baryczny o imieniu Hendrik, który przemieszcza się nad Bałtykiem wraz z systemem frontów. Spodziewamy się dziś nad naszym regionem silnego i porywistego wiatru w porywach powyżej 80km/h a w Bieszczadach nawet ponad 120km/h! Są to wartości zagrażające naszemu zdrowiu, życiu i mieniu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Od jutra czeka nas chwilowe ochłodzenie wraz z przymrozkami o którym napiszemy dziś w naszej co tygodniowej prognozie na weekend około godz. 18.

Ostrzeżenie pogodowe. Silny wiatr ‼ Ostrzeżenie obowizuje : od 08:00 CET 21.10.2021 (czwartek) do 02:00 CET 22.10.2021 (piątek) Dzisiejszego dni prognozuje się wstąpienie silnego wiatru. Siła ciągłego wiatru może osiągać prędkość od 34 km/h do 44 km/h. A porywy wiatru może osiągać prędkość 100 km/h. Najsilniejszy wiatr może wstąpić w godzinach popołudniowych. Jest możliwe wstąpienie utrudnień w dostawie prądu , w transporcie kołowym i komunikacji kolejowej. Silny wiatr może powodować uszkodzenia mienia (zerwanie dachów w budynkach mieszkalnych ). Jeśli przechowujesz jakieś przedmioty na balkonie zabezpiecz je by silny wiatr ich nie porwał. Zalecamy w czasie godzin największej intensywności wiatru: - pozostać w domu i bez większej konieczności nie wybierać się w podróż - nie parkować samochodów pod drzewami oraz większymi banerami reklamowymi - na wypadek braku energii, naładować ówcześnie baterie w telefonach komórkowych oraz przenośnych urządzeniach magazynujących (power bank) - mieć do dyspozycji dodatkowe źródła światła (latarki, świece)

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia