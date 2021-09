Burze w Polsce 21.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Najnowsze wyliczenia modelu GFS nadal podtrzymują temperatury w weekendy powyżej 20 stopni Celsjusza 😍 W niedzielę według tego modelu temperatury mogłyby wzrosnąć do nawet 25 stopni Celsjusza! Sobota również zapowiada się ciepło, będzie też sporo słońca. Jeśli nic się nie zmieni ostatni weekend września zapowiada się naprawdę przyjemnie ☀️☀️ Natomiast zanim nadejdzie weekend czeka nas sporo zmian w pogodzie. Środa zapowiada się chłodno i deszczowo. W czwartek zacznie do nas napływać cieplejsze powietrze z południa. Niestety w ciągu dnia oraz w nocy z czwartku na piątek wiatr powieje dużo mocniej. W piątek wyraźnie poczujemy nieco cieplejsze powietrze. Grafika: wyliczenia modelu GFS - temp max w niedzielę 26 września. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 21.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.