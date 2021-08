Burze w Polsce 21.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo cz臋ste zjawisko, kt贸re pojawia si臋 w Polsce i mo偶e wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto 艣ledzi膰 informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si臋 do niej przygotowa膰. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo艣ci o burzach w Polsce. Mo偶e b臋dzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza burzowa na dzi艣 (sobota) Wa偶no艣膰: od godz. 08:00 dnia 21.08.2021 do godz. 20:00 dnia 21.08.2021 鈿zi艣 ograniczone prawdopodobie艅stwo utworzenia si臋 s艂abych burz dotyczy膰 b臋dzie jedynie obszar贸w podg贸rskich Karpat oraz g贸r. Burzom nie b臋d膮 towarzyszy膰 gwa艂towne zjawiska. Opady deszczu nie powinny przekracza膰 10-15 mm, a porywy wiatru 60 km/h. 馃Polska znajduje si臋 w s艂abogradientowym obszarze podwy偶szonego ci艣nienia. Z zachodu nap艂ywa nieco cieplejsze, zw艂aszcza na po艂udniu Polski, powietrze polarne morskie. 鈽漌arunki do rozwoju burz b臋d膮 dzi艣 jedynie na kra艅cach po艂udniowo-wschodnich, g艂贸wnie w obszarach podg贸rskich Karpat i w g贸rach. Nie ma jednak pewno艣ci, 偶e burze wyst膮pi膮, poniewa偶 nieco podwy偶szone warto艣ci energii chwiejno艣ci CAPE (osi膮gaj膮ce do oko艂o 800 J/kg) prognozowane s膮 jedynie przez kilka godzin po po艂udniu, co mo偶e by膰 niewystarczaj膮ce. Niestabilno艣膰 powietrza w tym rejonie jest r贸wnie偶 ma艂a. Wska藕nik LI prognozowany jest na poziomie -3 K, a pionowy gradient temperatury pomi臋dzy poziomami 850 hPa i 500 hPa oko艂o 0,7 K/100 m. Niskie warto艣ci 艣cinania wiatru nie b臋d膮 sprzyja膰 organizacji burz. Mo偶liwe s膮 rozproszone, punktowo wyst臋puj膮ce burze. Umiarkowane zasoby wilgoci w s艂upie powietrza nie b臋d膮 nios艂y ze sob膮 ryzyka ulewnego deszczu. Opady deszczu nie powinny przekracza膰 10-15 mm. Nie prognozuje si臋 r贸wnie偶 silnych poryw贸w wiatru. Te mog膮 dochodzi膰 do oko艂o 60 km/h.