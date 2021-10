Burze w Polsce 2.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce - 2.10.2021

Prognoza pogody na niedzielę i noc #Noc W nocy zachmurzenie małe miejscami umiarkowane. Temperatura spadnie do 7/8 na wschodzie województwa i do 10/11 na zachodzie ( możliwe że będzie cieplej ). Wiatr umiarkowany miejscami silny z południa. #Dzień Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura wzrośnie do 20/21 stopni na północy i centrum do 22 na południu województwa. Wiatr umiarkowany miejscami silny z południa. Barometry wskażą w południe 1011 hPa. Życzymy miłej nocy i Niedzieli Lubuscy Łowcy Burz :)