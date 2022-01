Burze w Polsce 21.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 Na brak atrakcji pogodowych w tym roku narzekać nie możemy. Za nami kolejny dzień z burzami. Sezon burzowy w naszym kraju trwa od początku kwietnia do końca września, nie mniej jednak nie oznacza to że burze nie pojawią się po tym umownie przyjemnym okresie. Zimą jednak występowanie wystarczającej zmiany temperatury wraz z wysokością oraz zbieżności i rozbieżności ruchów powietrza są niewystarczające, w związku z czym konwekcja zimą potrzebuje składnika, który uzupełni występujące braki. Raz to front, na którym wykształci się korzystny gradient temperatury, i dwa obecność prądu strumieniowego, a w zasadzie jego lewego obszaru wyjścia (prąd strumieniowy dzielimy na 5 obszarów dwa wejścia/wyjścia i główny rdzeń prądu strumieniowego). Dywergencja związane z kierunkiem przepływu na pewnej wysokości powoduje dynamiczne zaciągnie powietrza z dolnych warstw ku górze, co w konsekwencji wymusza rozwój konwekcji. Takie tam ciekawostki z rana, już nie przynudzam 😅 Dzisiaj obszar województwa podkarpackiego pozostaje w zasięgu cyrkulacji cyklonalnej niżu, którego centrum w południe znajdzie się na pograniczu krajów nadbałtyckich i Rosji. Do regionu zaciągana jest zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich gdzie w obszarze osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia co wymusza rozbudowe klina wyżowego znad Zachodniej Europy. Ten klin będzie się próbował do nas wciskać ale dopiero podczas weekendu. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna do -7°C/0°C. Wiatr dokuczliwy skutecznie obniżający temperaturę odczuwalną, umiarkowany okresami dość silny i porywisty. Miłego dnia 🙂🙂