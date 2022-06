Burze w Polsce 2.06.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 🔶 Czwartek nie przyniesie nam znaczących zmian, w dalszym ciągu pozostajemy w orbicie układu obniżonego ciśnienia znad Półwyspu Skandynawskiego. Swoje trzy grosze dorzuci płytki niż, przemieszczający się w rejonie Zatoki Ryskiej w kierunku północnego Bałtyku. Niże wyposażone są w własne systemy frontowe prowadzące opady atmosferyczne, a stromy gradient pionowy temperatury sprzyjać będzie formowaniu się zachmurzenia kłębiastego. 🔶 W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami do umiarkowanego oraz małego, zwłaszcza w drugiej części dnia. Głównie w godzinach przedpołudniowych symboliczne opady na wędrującym froncie, po przejściu frontu podobnie jak miało to miejsce wczoraj wystartuje konwekcja cumulusowa. Temperatura maksymalna do 18°C/22°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. Miłego dnia życzę 🙂