Burze w Polsce 2.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Kochamy to robić. Być tak blisko niebezpiecznych, ale też fascynujących zjawisk. Zapraszam do obejrzenia. Długo obserwowaliśmy mapy tego dnia. Wytypowaliśmy miejsce - okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Udało nam się zarejestrować powstanie zjawiska #microburst​. Nagłe uderzenie prądu zstępującego. Kilkanaście połamanych drzew Dzięki odpowiedniemu ustawieniu względem słońca na powstałej stopie opadowej (#rainfoot​) pojawiła się tęcza!