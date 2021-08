Burze w Polsce 20.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Sytuacja burzowa - stan z godz. 16:28 (20.08.2021) Burze wciąż rozwijają się nad zachodnią Polską, najliczniej nad Wielkopolską i Kujawami. Są to punktowo występujące, rozproszone komórki, które przeważnie dość szybko gasną. Opady deszczu podczas burz nie przekraczają obecnie natężenia do 10 mm/h. Najsilniejsze zanotowane porywy wiatru w czasie burz nie przekraczały 50 km/h, ale w kolejnych godzinach można spodziewać się, że lokalnie porywy mogą dochodzić nawet do 70 km/h. Intensywność opadów deszczu powinna pozostać na podobnym poziomie do obserwowanego obecnie - do 10-15 mm/h. Burze wciąż będą dość szybko przemieszczać się z zachodu na wschód. W najbliższym czasie należy spodziewać się rozwoju burz w obszarze nieco bardziej na wschód niż było to dotychczas. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 20.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.