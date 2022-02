Burze w Polsce 20.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

ORKAN FRANKLIN - tak Niemiecka Służba Meteorologiczna DWD sklasyfikowała niż ANTONIA. ----- Ten początek roku jest niespotykany. To już trzeci sklasyfikowany orkan w ciągu kilku ostatnich dni. Tym razem w Polsce porywy wiatru będą na szczęście słabsze niż ostatnio. Główne uderzenie przypadnie na Wyspy Brytyjskie i Niemcy. Ale warto pilnować sytuacji, ponieważ po ostatnim orkanie wiele budynków i drzew jest naruszonych. Dlatego też słabsze porywy wiatru mogą być równie niebezpieczne. Analiza modeli pojawi się za godzinkę. ----------- Jeśli chcecie docenić to co robimy, możecie postawić nam kawę - buycoffee.to/pawelimartalowcyburz ----------- Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.