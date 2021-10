Burze w Polsce 19.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Australia, Queensland 19.10.2021 - Silne gradobicia. Niektóre gradziny miały ponad 16 cm średnicy. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 19.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce Australia, Queensland 19.10.2021. Potężne gradobicie. - Pogoda i klimat oczami Pawła i Marty

Australia, Queensland 19.10.2021 - Silne gradobicia. Niektóre gradziny miały ponad 16 cm średnicy.

This is a re-share of a post

PRĄD STRUMIENIOWY NAD WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM Dzisiaj czeka nas doba z wiatrem słabym i umiarkowanym, jednak tylko... przy samej powierzchni gruntu! Nad naszymi głowami znajduje się właśnie prąd strumieniowy. Jest to zjawisko w górnej troposferze (niekiedy także dolnej stratosferze) charakteryzujące się występowaniem dynamicznego ruchu mas powietrza z prędkością (w teorii) przekraczająca 30m/s (108km/h), a w praktyce prędkości wiatru podczas przechodzenia prądu strumieniowego są zdecydowanie wyższe. Według danych w aplikacji windy.com poryw wiatru na wysokości około 10 km nad Łodzią o godz. 10:00 rano wyniósł... bagatela 184 km/h! :o Prąd strumieniowy nie przekłada się jendak na wiatr przy powierzchni ziemi, stąd nie mamy się co obawiać, nie odlecimy :D Odkrycia prądów strumieniowych jako pierwszy dokonał japoński geograf Wasaburo Oishi. Pierwszy raz styczność z nim mieli jednak piloci podczas II wojny światowej. Obecnie prądy strumieniowe wykorzystywane są w lotnictwie. Pozwalają dokonać znacznych oszczędności paliwa. Grafika: windy.com #pazdziernik #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #wiatr #prad_strumieniowy #ciekawostka

W ciągu 2 dni czeka nas duży spadek ciśnienia! Nawet o 25-28hPa!🍃 La Palma - Ciepłe powietrze wraz z chmurą SO2 nad Polską w środę.

Za sprawą szybkiej cyrkulacji zachodniej nad Polskę wraz z ciepłym powietrzem w najbliższych godzinach dotrze całkiem pokaźna chmura dwutlenku siarki. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Będziem jeździć, trzeba będzie wcześniej wyjechać by nie gonić! 😂😂😂 This is a re-share of a post

W drugiej części dnia powrót ciepła ☀️🌡️🍂 Temp. w okolicach 15°C, a jutro nawet 20°C 😊