Burze w Polsce 19.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

19.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "Udostępniamy jeszcze nagranie dokumentujące przejście burzy superkomórkowej w Zemborzycach Wojciechowskich wykonane przez naszego Prezesa, Artur Surowieckiego. Przypomnijmy, że burza miała miejsce w nocy, 17.08.2021, ok. godz. 3:00. Kilka minut później burza z niszczycielską siłą uderzyła także w Lublin. Jak widać na nagraniu, silny wiatr i gwałtowne opady deszczu bardzo ograniczają widzialność - przed samochodem w promieniu kilku metrów praktycznie nic nie widać. W takich warunkach nie ma mowy o bezpiecznej jeździe. Nawałnicę najlepiej przeczekać w miejscu położonym z dala od drzew, linii energetycznych, ekranów akustycznych i zabudowań. W takich warunkach liczą się przede wszystkim sprawnie podejmowane i rozsądne decyzje - to od nich zależy, czy z tego typu burzy wyjdziemy bez szwanku. To wszystko sprawia, że praca łowcy lub obserwatora burz w terenie nie należy do prostych zadań. Uwzględnienie zagrożeń związanych z konkretną burzą już nieraz utrudniło nam wykonanie spektakularnych zdjęć czy filmów. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 19.08.2021.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 19.08.2021 Superkomórka wysokoopadowa - Zemborzyce k. Lublina / 17.08.2021

Udostępniamy jeszcze nagranie dokumentujące przejście burzy superkomórkowej w Zemborzycach Wojciechowskich wykonane przez naszego Prezesa, Artur Surowieckiego. Przypomnijmy, że burza miała miejsce w nocy, 17.08.2021, ok. godz. 3:00. Kilka minut później burza z niszczycielską siłą uderzyła także w Lublin. Jak widać na nagraniu, silny wiatr i gwałtowne opady deszczu bardzo ograniczają widzialność - przed samochodem w promieniu kilku metrów praktycznie nic nie widać. W takich warunkach nie ma mowy o bezpiecznej jeździe. Nawałnicę najlepiej przeczekać w miejscu położonym z dala od drzew, linii energetycznych, ekranów akustycznych i zabudowań. W takich warunkach liczą się przede wszystkim sprawnie podejmowane i rozsądne decyzje - to od nich zależy, czy z tego typu burzy wyjdziemy bez szwanku. To wszystko sprawia, że praca łowcy lub obserwatora burz w terenie nie należy do prostych zadań. Uwzględnienie zagrożeń związanych z konkretną burzą już nieraz utrudniło nam wykonanie spektakularnych zdjęć czy filmów.

Prognoza weekendowa! Lada moment kochani rozpoczniemy przedostatni weekend tegorocznych wakacji i meteorologicznego lata! Ale ten czas leci...😃 Dobrze by było spożytkować ten czas na jakiś ostatni weekendowy wypad bądź poprostu pójść na grzyby, których w lasach nie brakuje. Zanim jednak zaplanujemy ten wolny czas to zapoznajmy się z najświeższą prognozą pogody! SOBOTA Po pogodnym, ciepłym i bez deszczowym piątku, w sobotę będzie podobnie z tym, że nie możemy wykluczyć przelotnych opadów deszczu w różnych miejscach Podkarpacia. Nie będą to obfite opady ale warto o nich wspomnieć. Nie zabraknie również słońca a temperatury będą od 21 do 25°C. NIEDZIELA Po ciepłej nocy, poranek będzie słoneczny i przyjemny. W ciągu dnia będzie dużo słońca ale i czasem chmury wyjdą. Opadów nie spodziewamy się tego dnia. Temperatury będą bardzo sympatyczne, do 26°C. Ostatni tydzień sierpnia, zacznie się pogodnie, słonecznie oraz z wakacyjnymi temperaturami ale szybko się to zmieni i znów dmuchnie zimnym powietrzem, pojawią się opady oraz zrobi się jesiennie... Na więcej informacji dotyczących przyszłego tygodnia zapraszamy w niedzielę około godziny 18😃

Pamiętacie Schronisko poszkodowane przez wichurę 15 sierpnia? Pojawił się zapis z monitoringu z uderzenia wiatru. Przerażające.

Konwekcja wygrywająca z warstwami hamującymi nad pasmem Velebit w Chorwacji. Już niedługo będziemy relacjonować dla Was burze z Istrii oraz Słowenii. A tam potrafi być naprawdę magicznie. Kto przeżył z Was burze nad Adriatykiem? Podzielcie się wrażeniami.

Czy to już czas na swetry? 😎 Do wtorku już nie tak daleko, a model GFS widzi w środku dnia temperatury w okolicach 10°C. Spokojnie.. Do pełnej jesieni jeszcze kawałek czasu ;)

Niektóre burze nie mieszą się w jednym kadrze, dlatego trzeba wykonać ich kilka a następnie połączyć programem w celu uzyskania panoramy. Na fotografię poniżej składa się sześć ujęć a przedstawia ona mezocyklon superkomórki burzowej, która 24 czerwca generowała grad wielkości +10cm. w okolicach Mierzęcic i Siewierza w województwie śląskim, który z łatwością rozbijał szyby w samochodach. Jedna z najsilniejszych burz udokumentowana przez nas w tym sezonie. Fot. Przemysław Rodzik - 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲

Moment odpoczynku naszych #strażaków w czasie obrony miejscowości #Vilia, #Grecja przed pożarami.🚒👩‍🚒💪🇵🇱 Zdjęcie: Zespół prasowy KG PSP

Jak zapowiada się wrzesień 2021?

Prognoza burz na jutro (piątek) 20.08.2021 z ważnością od godziny 08:00 do 20:00, w formie opisowej i graficznej. Dodatkowo na noc (piątek/sobotę) 20/21.08.2021 i dzień (sobotę) 21.08.2021 prognoza wyłącznie w postaci graficznej. Burze będą możliwe w pasie od woj. dolnośląskiego po woj. podlaskie. Burzom może towarzyszyć opad do 15 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczać będzie się dynamiczna i głęboka górna zatoka niżowa. Zatoka będzie z czasem pogłębiać się również w dolnej troposferze. W wyniku oddziaływania zatoki, przejściowo, zwiększy się adwekcja ciepła z południa. Przed zatoką zwiększy się pionowy gradient termiczny osiągając około 0,6 K/100 m oraz dojdzie do nieznacznej akumulacji pary wodnej do około 8-10 g/kg. Występować będzie mała chwiejność termodynamiczna, MLCAPE do około 300 J/kg. W takich warunkach burze będą możliwe ze względu na silne wznoszenie w przedniej części zatoki niżowej. Ponadto nad Polską pojawi się prąd strumieniowy, który korzystnie wpłynie na rozwój konwekcji zwłaszcza w swojej południowej części. Z racji ograniczonej chwiejności burze będą raczej rozproszone o niewielkiej intensywności. Lokalnie możliwe są opady do 15 mm oraz nieco silniejsze porywy wiatru do około 70 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Prognoza burz dla Polski na noc 19 na 20.08.2021 z ważnością od 20:00 do 08:00. 🧐W nocy burze nie będą występować. Wpływ niżu znad Skandynawii oraz strefy frontowej z nim związanej będzie stopniowo zmniejszać się. Tym samym od południa zacznie zaznaczać się wpływ wyżu. W troposferze występować będą słabe pionowe gradienty termiczne. Marginalna chwiejność atmosferyczna możliwa jest jedynie nad Bałtykiem. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

