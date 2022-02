Burze w Polsce 19.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Przynajmniej siedem osób zginęło w Niderlandach, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Belgii w skutek silnego wiatru, związanego z głębokim niżem Eunice (Zeynep), który zbliża się do Polski. Choć na szczęście porywy będą u nas słabsze niż na Wyspach Brytyjskich, czy nad Morzem Północnym, nadal spodziewamy się miejscami niszczących porywów, głównie w drugiej połowie nocy, oraz w sobotę w ciągu dnia. Aktualnie (stan na godzinę 0:00 czasu polskiego) front chłodny znajduje się mniej więcej w linii Elbląg-Konin-Wrocław i naciera na wschód. Choć wbudowane są weń struktury konwekcyjne, zwłaszcza w północnej części, burze póki co nie pojawiły się, a linie szkwału są lokalne i słabo rozwinięte. Na czele frontu porywy w większości nie przekraczają 70 km/h. Mimo tego, za linią frontu wiatr już się zdecydowanie nasila. W Szczecinie porywy sięgają około 95 km/h, w Świnoujściu, Zielonej Górze i Lesznie przekraczają 85 km/h, a na Śnieżce dochodzą już do 187 km/h! Państwowa Straż Pożarna informuje już o pierwszych interwencjach na zachodzie kraju, jednak póki co sytuacja jest względnie spokojna. Również porywy w Niemczech są nieco słabsze niż zakładały prognozy, co jest dobrym znakiem na nadchodzące godziny, mimo dynamicznego początku wichury w Europie. Część lotów z Polski została już odwołana, podobnie połączenia promowe. Spodziewamy się w ciągu najbliższych 18 godzin kolejnych utrudnień komunikacyjnych. Zalecamy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas przechodzenia opadów i burz, które mogą nieść znacznie nasilone porywy wiatru. To że w waszej miejscowości chwilowo się uspokoiło, nie oznacza, że wichura minęła! Dopiero w sobotę popołudniu spodziewamy się osłabnięcia wiatru. Zachęcamy do przesyłania nam raportów pogodowych przez stronę obserwatorzy.info/ i aplikację Monitor Burz, gdzie znajdziecie również tekstową relację na żywo, oraz interaktywną, globalną mapę położenia burz i opadów, a także zaakceptowanych raportów pogodowych. Grafika: infoclimat/Sieć Obserwatorów Burz