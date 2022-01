Burze w Polsce 19.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Kochani! Już w czwartek czeka nas kolejna dynamiczna i niebezpieczna pogoda za oknami. Najnowsze modele numeryczne z godziny 6 oraz 12 UTYĆ sugerują w swoich wyliczeniach, że czeka nas ponownie dynamiczne godziny w pogodzie. Już od godzin pooranych czekają nas opady śniegu, które z biegiem czasu zaczną się nasilać do intensywnych opady konwekcyjnych śniegu z przerwami. Opady tak naprawdę o zmiennym natężeniu zostaną z nami do końca dnia. Dodatkowo pojawia się silniejsze podmuchy wiatru do 50-70 km/h a lokalnie podczas burz, których nie możemy wykluczyć do 85 km/h. Sam wiatr dopiero straci na sile po godzinie 17. Jeżeli chodzi o temperatura, to ona wyniesie od 1 stopnia do -3 stopnic co spowoduje, że na drogach zrobi się bardzo niebezpiecznie i ślisko! My czekamy na kolejne aktualizacje, lecz, jeżeli macie w czwartek wyjazd, to lepiej zaplanujcie sobie ten wyjazd wcześniej!