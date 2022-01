Burze w Polsce 18.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce 18.01.2022. Sprawd藕 najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce

"Witajcie 馃檪馃檪 Za nami bardzo niespokojna doba. W godzinach porannych nad p贸艂nocne tereny kraju wkroczy艂 aktywny front ch艂odny, na kt贸rym rozwin臋艂a si臋 linia szkwa艂u. Przemieszczaj膮ce si臋 w szybkim tempie w po艂udnie wkroczy艂a nad Podkarpacie w towarzystwie licznych burz, opad贸w oraz silnego wiatru, kt贸ry w porywach osi膮ga艂 70-100 km/h. Bez szk贸d niestety si臋 nie obesz艂o. Szczerze to wczoraj szuka艂em na kartach historii drugiego tak aktywnego dnia, moje poszukiwania zako艅czy艂y si臋 na 18.01.2007, kiedy to zasadniczy wp艂yw na warunki pogodowe mia艂 g艂臋boki ni偶 o nazwie Cyryl, tak to ten sam ni偶, kt贸ry otrzyma艂 miano orkanu. Aktywno艣膰 podobna ale sytuacja synoptyczna ju偶 nie, tak dla 艣cis艂o艣ci. Wracaj膮c do spraw tera藕niejszych. Po przej艣ciu aktywnego frontu ch艂odnego w strefie osiadania ch艂odnego powietrza post臋puje kompensacja ci艣nienia czego efektem jest rozbudowa klina wy偶owego o艣rodka znad Zachodniej Europy. Za jego spraw膮 dynamika proces贸w atmosferycznych na chwil臋 si臋 uspokoi. Do Podkarpacia dociera zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami do umiarkowanego. Okresami symboliczne opady 艣niegu. Temperatura maksymalna do -5掳C/2掳C. Wiatr umiarkowany okresami do艣膰 silny i porywisty z tendencj膮 spadkow膮, w porywach do 50-60 km/h. W g贸rach powoduj膮cy zawieje i zamiecie 艣nie偶ne. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檪. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 18.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.