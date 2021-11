Burze w Polsce 17.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Rekordowe opady śniegu w Chinach. 11.11.2021

Dzień dobry 🙂🙂 Dzięki postępującej przebudowie pola barycznego nad Europejskim Obszarem Synoptycznym, pomału kończy się okres panowania jesiennych zgniłych wyżów. Mobilny wyż kształtujący pogodę w regionie, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach słabnie i odsuwa się dalej na wschód. Z tego faktu szybko korzysta rozległy i głęboki niż z rodowodem atlantyckim z centrum w rejonie Morza Grenlandzkiego. O ile dzisiaj pozostaniemy na skraju wspomnianego wyżu, tak w kolejnych dniach pogodowe karty zacznie rozdawać niż. Niż uzbrojony w własny system frontów, po wejściu nad obszar Gór Skandynawskich będzie ulegał silniejszym zaburzeniom. Zasadniczy front chłodny dotrze do nas jutro. Odbudowana przez to strefowa cyrkulacja oznacza dla nas okres zmiennej pogody, z większą szansą na opady. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, w miejscach występowania mgieł duże mogące utrzymywać się przez większą część dnia, lokalnie ograniczające widzialność do 200 m. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna do 3-9°C, lokalnie ja wschodzie 10 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.