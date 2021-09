Burze w Polsce 17.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce - 17.09.2021

Prognoza burzowa na 17.09.2021 Po przejściu systemu frontów, nad Polskę będzie napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Południowo-wschodnia część naszego kraju będzie jeszcze w zasięgu układów pogodowych, które w czwartek przyniosły opady i burze. Również w piątek mogą się one pojawić we wspomnianej części Polski. Na północy z kolei spodziewamy się opadów deszczu o podłożu konwekcyjnym, którym towarzyszyć mogą lokalne, słabe burze. Poza deszczem, miejscami mogą nieść dość silny wiatr i drobny grad. Nie przewidujemy intensywnych zjawisk burzowych, jednak na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny, długotrwałe i dość obfite opady mogą powodować miejscowe podtopienia. Prognoza dostępna jest także na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-17-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.