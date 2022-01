Burze w Polsce 17.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

UWAGA! Dzisiejsza strefa gwałtownych zjawisk pogodowych przeleciała już przez nasze województwo. Z każdego powiatu dochodzą do nas informacje o zniszczeniach i szkodach wiatrowych. Poniżej przedstawiamy dwie fotografie, wykonane w miejscowości Kolumna (powiat laski). Autorów fotografii przepraszamy, ale uciekły nam personalia twórców w gąszczu komentarzy i zgłoszeń. Niestety wcale to nie oznacza, że zrobi się bezpiecznie i przyjemnie. Świecące słońce i dodatnia temperatura sprawiły, że pogoda zrobiła się zdecydowanie lepsza, a już wieczorem temperatura - na skutek rozpogodzeń - zacznie szybko spadać. Zatem to, co nasypało w ciągu dnia, będzie się jeszcze przez godzinę topiło w promieniach słońca, a po zmroku - zacznie błyskawicznie zamarzać powodując oblodzenia nawierzchni. Będzie ślisko!!! Od silnego wiatru i śnieżyc nie odpoczniemy także za długo. Już w czwartek czeka nas kolejne załamanie pogody i ponownie spodziewamy się intensywnych opadów śniegu połączonych z porywistym wiatrem. Ów wiatr nie będzie osiągał takich prędkości jak dzisiaj, jednak wiele wskazuje na to, że ponownie może być groźny. O wszystkich utrudnieniach i zagrożeniach ze strony pogody będziemy pisać na bieżąco.