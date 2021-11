Burze w Polsce 16.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (16.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Wtorek (16.11) po mglistym i pochmurnym poranku przyniesie tylko na południu województwa rozpogodzenia. W pozostałych regionach niskie chmury się nadal będą utrzymywać bez większych szans na przejaśnienia. Wiatr słaby z kierunków południowych, temperatura wzrośnie do +6/+8 stopni, chociaż tam gdzie się rozpogodzi, może osiągnąć +10 stopni. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Wtorek (16.11) po mglistym i pochmurnym poranku przyniesie tylko na południu województwa rozpogodzenia. W pozostałych regionach niskie chmury się nadal będą utrzymywać bez większych szans na przejaśnienia. Wiatr słaby z kierunków południowych, temperatura wzrośnie do +6/+8 stopni, chociaż tam gdzie się rozpogodzi, może osiągnąć +10 stopni. Zima coraz bliżej. Opady śniegu w prognozach od 23 listopada

Dzień dobry 🙂🙂 We wtorek pogoda będzie dla nas bardziej łaskawa, w porównaniu do dołującej szarości dnia poprzedniego. Obszar województwa podkarpackiego pozostaje w strefie oddziaływania kontynentalnego wyżu znad pogranicza rosyjsko-ukraińskiego Zmiana położenia wyżu wymusza zmianę cyrkulacji powietrza na nieco cieplejszą, pochodzenia polarno-kontynentalnego. Docierająca do nas masa powietrza cechuje się znacznie mniejszą zawartością wilgoci na poszczególnych poziomach troposfery, w rezultacie w ciągu dnia pojawi się znacznie więcej słońca aniżeli wczoraj. Na ogół zachmurzenie małe lub umiarkowane. Z rana zwłaszcza w kotlinach górskich zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Opady dzisiaj nie wystąpią. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do 5-10°C, miejscami 11 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, w Bieszczadach okresami silniejszy w porywach do 60 km/h. Miłego dnia 🙂🙂 Grafiki kachelmannwetter, ČHMÜ

Po ustąpieniu mgieł czeka nas całkiem przyjemny dzień, pojawi się również słońce zwłaszcza na południu województwa. Temperatura od 5 do 9°C Ciśnienie powoli spada dziś wyniesie 1029hPa. Miłego dnia! 😊🙋 Zgniły wyż nad Europą. Mgły i chmury Stratus. 15.11

Nad dużą częścią Europy panuje w ostatnich dniach wyż. Na myśl przychodzi nam słońce i ładna pogoda. Niestety nie jesienią, kiedy to często wyże przynoszą silne mgły i zachmurzenie. Określamy je mianem zgniłych wyży. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/15/zgnily-wyz-mgly-i-chmury-stratus/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

#Prognoza pogody na #Wtorek #noc W nocy zachmurzenie całkowite, miejscami pojawią się mgły. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień Wtorek z zachmurzeniem całkowitym. Temperatura wyniesie ok 7/8 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1026 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz :)

