Burze w Polsce 16.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Czwartek początkowo przywita nas dużą ilością słońca, jednak z biegiem dnia chmur na niebie zacznie przybywać, co zwiastować będzie nadchodzące zmiany w pogodzie. Temperatura maksymalna osiągnie wartość około 22-24*C. Najbliższej nocy na teren naszego województwa nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu. Miłego dnia 🙋‍♂️😁

Prognoza burzowa na 16.09.2021 i noc z 16/17.09.2021 W czwartek aurę w Polsce zdominuje niż przechodzący nad południowym Bałtykiem. Związany z nim system frontów przyniesie gwałtowną zmianę aury nad naszym krajem. Początkowo przejdzie ciepły front z opadami i szybkim wzrostem temperatury. Jego miejsce prędko zajmie chłodny sektor za kolejnym frontem. Aura będzie w związku z tym zmienna i dość dynamiczna. Spodziewamy się rozwoju burz w ciepłym sektorze, w linii frontu, oraz za frontem chłodnym, w obszarze chłodnej masy powietrza. Możliwe będą miejscami silne porywy wiatru, intensywne opady i grad. Pierwszych wyładowań spodziewamy się koło południa. Większość burz powinna zaniknąć późnym popołudniem. Szczegóły dostępne są na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-16-09-2021-i-noc-z-16-17-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Mieliśmy dać jutro, ale wrzucamy do poduszki "bobrowisko" z Bytomia. :) 15.09.2021 Brandka

Prognoza na noc 15/16.09 i dzień 16.09 Noc początkowo pogodna, z biegiem przybędzie chmur. Raczej ciepło, minimalnie +12/+15 stopni. W czwartek od rana więcej chmur. Niemal wszędzie popada deszcz przelotnie, miejscami opady mogą się dłużej utrzymać. Po południu szansa na burze. Ciepło, temperatury do +22 stopni.

