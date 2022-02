Burze w Polsce 16.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Kończymy tą sielankę pogodową🧐Od jutra wracają opady i silniejszy wiatr🌧️💨 👉Jutro (tj. #czwartek) okresami silny wiatr będzie pojawiać się praktycznie cały dzień - porywy do 65-75 km/h💨Chwilami, głównie w godzinach 03:00 - 09:00, wiatr może lokalnie osiągać do 80-90 km/h⚠️ W tym czasie wędrować będą formacje w postaci linii szkwałowych, wraz z potencjałem do wystąpienia burz⛈️ Generalnie piątek przyniesie dużo przelotnych opadów deszczu🌦️pojawią się lokalne #burze🌩️jedynie około południa trochę przejaśnień, a temperatura wzrośnie do 7°C/9°C🌡️😬 👉W #piątek chwilowa poprawa - więcej przejaśnień⛅zanikające po południu opady przelotne🌦️wietrznie, ale nie więcej niż około 50 km/h💨 👉W #sobota znów może mocno powiać💨na ten moment są jednak jeszcze duże rozbieżności co do położenia obszaru z najsilniejszymi porywami wiatru (te mogą w jego zasięgu osiągać i przekraczać 90-100 km/h⚠️). Będziemy informowaćℹ️ Tak poza tym - co u Was słychać i jak spędziliście te ostatnie pogodne dni!?😊 Źródło obrazów: https://mapy.meteo.pl/, http://wxcharts.com/ #pogoda #Warmia #Mazury #luty2022 #zima2022 #wichura OSP Korsze OSP Reszel Gazeta Lidzbarska Sołectwo Napierki Gazeta Nidzicka KLIK Nowe Miasto dla Was Goniec Bartoszycki