Burze w Polsce 16.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce Pogoda na 16 stycznia 2022. Front chłodny z deszczem i śniegiem. W nocy wichura wkroczy do północnej Polski

Dzień dobry w niedzielę 🙂🙂 Dzisiaj nasz obszar synoptyczny pozostanie w polu podwyższonego ciśnienia wieloośrodkowego wyżu, którego jedno centrum odsuwa się nad Bałkany pod naporem głębokiego niżu wędrującego północną częścią Europy w kierunku Morza Barentsa. To ten niż popsuje nam pogodę początkiem nowego tygodnia, o czym wspominałem w poprzednich wpisach. Do Podkarpacia dociera chłodna polarnomorska masa powietrza zalegająca w północnej części strefy umiarkowanej. W dzień na ogół pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna do -4°C/4°C, lokalnie 5 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany w ciągu dnia stopniowo wzmagający. Na terenach górskich pojawią się zjawiska fenowe, w prywatnych do 65-80 km/h. Spokojnej niedzieli życzę 🙂🙂