Burze w Polsce 15.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

ZGNIŁY WYŻ Nad całą Polską obserwujemy dzisiaj zachmurzenie całkowite złożone z inwersyjnych chmur pietra niskiego. Jest to zgniły wyż - słońce świeci o tej porze roku zbyt nisko, żeby ogrzać i osuszyć powietrze, przez co zalega nad naszymi głowami szczelna warstwa szaro burych chmur. Dzisiaj ponownie możemy uskarżać się na ból głowy. Ciśnienie znacznie wzrosło od weekendu, stacja pomiarowa w Sulejowie wskazała po godz. 9:00 ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza 1030 hPa. Może ono jeszcze wzrosnąć do 1031-1032 hPa w ciągu dnia. Taka pogoda również sprzyja utrzymywaniu się niezbyt korzystnej jakości powietrza, żeby nie powiedzieć wprost - złej jakości powietrza. Wyżowa pogoda i zachmurzenie całkowite, połączone z niską temperaturą (konieczność grzania) i niemal brakiem wiatru wiąże się z utrzymywaniem się niekorzystnych dla naszego zdrowia zanieczyszczeń w atmosferze. Źródła grafiki: sat24, infoclimat, airly #listopad #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #jesien #wyz

Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały 15.11