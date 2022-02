Burze w Polsce 15.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Wietrzny czwartek i sobota 💨 Tak jak wspominaliśmy w naszej prognozie tygodniowej, druga połowa bieżącego tygodnia będzie wietrzna i dynamiczna. Modele pogodowe nadal wskazują na silną wichurę. Niestety, prognozowane porywy wiatru mogą przyczynić się do powstania kolejnych licznych szkód i masowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Wszystko to za sprawą dwóch głębokich niżów - Xandra i Yelena, które wędrować będą na północ od naszego kraju. Wyliczenia poszczególnych modeli pogodowych sugerują porywy wiatru przekraczające 100 km/h, a miejscami więcej. Dodatkowo istnieje ryzyko pojawienia się burz. W trakcie ich przechodzenia wiatr może być punktowo jeszcze silniejszy. Cały czas monitorujemy kolejne wyniki modeli numerycznych. Niemal na pewno wydane zostaną ostrzeżenia pogodowe. Zachęcamy do śledzenia naszych profili i strony internetowej, gdzie także publikowane będą kolejne informacje dotyczące nadchodzącej silnej wichury. Grafiki: prognozowana prędkość wiatru w porywie oraz mapa synoptyczna Europy. Źródło: https://wxcharts.com, wetterpade.de #pogoda #wiatr #silnywiatr #niż #wichura #obserwatorzyburz