Burze w Polsce 15.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

"Witajcie ­čÖé­čÖé Za nami niebyt przyjemny pi─ůtek. Zamiast prawdziwej zimy za oknami wia┼éo i pada┼éo, a na dodatek lokalnie pojawi┼éy si─Ö burze. Je┼Ťli chodzi o burze, to z bie┼╝─ůcych prognoz numerycznych wynika, ┼╝e mog─ů si─Ö one pojawi─ç tak┼╝e na pocz─ůtku nowego tygodnia, w trakcie przechodzenia kolejnej aktywnej strefy frontowej. W sobot─Ö po przej┼Ťciu frontu polarnego w strefie osiadania ch┼éodnego powietrza post─Öpuje kompensacja ci┼Ťnienia, czego efektem jest rozbudowa klina wy┼╝owego o┼Ťrodka znad Zachodniej Europy. Zmniejszenie r├│┼╝nicy ci┼Ťnienia nad naszym obszarem synoptycznym skutkowa─ç b─Ödzie stopniowym zmniejszaniem pr─Ödko┼Ťci oraz porywisto┼Ťci wiatru. Do regionu dociera ch┼éodna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W dzie┼ä zachmurzenie du┼╝ym z rozpogodzeniami oraz punktowymi opadami ┼Ťniegu. Temperatura maksymalna do -3┬░C/2┬░C. Wiatr pocz─ůtkowo okresami do┼Ť─ç silny i porywisty, z tendencj─ů spadkow─ů do s┼éabego i umiarkowanego. W ci─ůgu dnia zmiana warunk├│w biometeo z niekorzystnych do korzystnych. W po┼éudnie na barometrach w Rzeszowie 1028 hPa. Mi┼éego dnia ­čÖé. " - to najnowsza wiadomo┼Ť─ç, kt├│ra pojawi┼éa si─Ö na Facebooku dotycz─ůca burz w naszym kraju, opublikowana 15.01.2022. ┼Üled┼║ razem z nami aktualn─ů sytuacj─Ö pogodow─ů w Polsce.