Burze w Polsce 14.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo cz臋ste zjawisko, kt贸re pojawia si臋 w Polsce i mo偶e wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto 艣ledzi膰 informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si臋 do niej przygotowa膰. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo艣ci o burzach w Polsce. Mo偶e b臋dzie ona w twojej okolicy?

Halo, halo! Zachodnia po艂owa regionu馃憢 Opady marzn膮ce馃 Gdzie艣, co艣, kto艣馃搼馃

Witajcie 馃檪馃檵 Wczorajszy dzie艅 nie nale偶a艂 do najciekawszych, wierz膮c wi臋c staropolskiej tradycji m贸wi膮cej 偶e ka偶dy dzie艅 od 艁ucji do Wigilii przepowiada pogod臋 na pierwsz膮 po艂ow臋 miesi膮ca przysz艂ego roku, to stycze艅 zapowiada tak marnie 馃槄 Ile w tym prawdy nie wiem, za m艂odu s艂ucha艂o si臋 takich opowie艣ci od starszych 馃槄馃槄 Natomiast prognozy na okres 艢wi膮t Bo偶ego Narodzenia s膮 coraz ciekawsze. Czynniki klimatyczne jak La Nina czy mniej znana oscylacja Maddena-Juliana (MJO) ju偶 daj膮 nam wyra藕ne wskaz贸wki co do mo偶liwego scenariusza. Warta uwagi jest przewidywana 7 faza oscylacji MJO, 艣redni wz贸r ci艣nienia dla tej fazy to dwa silne systemy wysokoci艣nieniowe jeden nad P贸艂nocnym Atlantykiem i Skandynawi膮 i drugi nad P贸艂nocnym Pacyfikiem. W Ameryce oznacza obni偶eniem ci艣nienia nad Kanad膮, natomiast w Europie faworyzuje wyst臋powanie obni偶onego ci艣nienia w rejonach centralnych oraz po艂udniowych kontynentu otwieraj膮c drog臋 dla istotnie wych艂odzonych mas powietrza ze wschodu, La Nina co ciekawe ma zbli偶one cechy jak wspomniane przy MJO. Jest to wi臋c wz贸r ci艣nienia, na kt贸ry czeka ka偶dy fan zimy. Prognozy s膮 bardzo ciekawe, ju偶 by si臋 chcia艂o co艣 napisa膰 ale lepiej nie zapesza膰 馃檪 Grafika nr 3 i 4 obrazuje to co pr贸bowa艂em opisa膰 馃槄 We wtorek pozostaniemy w polu podwy偶szonego ci艣nienia, dodatkowo w ci膮gu dnia z zachodu na wsch贸d przemieszcza膰 si臋 b臋dzie ma艂o aktywny front ciep艂y, za kt贸rym pop艂ynie cieplejsza masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Przed nami wi臋c kilkudniowa odwil偶. Nad P贸艂nocnym Atlantykiem w kierunku P贸艂wyspu Skandynawskiego w臋druj膮 ni偶e z rodowodem atlantyckim, jest to klasyczny wz贸r pozytywnej oscylacji p贸艂nocnoatlantyckiej, o kt贸rej wspomina艂em wczoraj. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami. Pocz膮tkowo mg艂y ograniczaj膮ce widzialno艣膰 do 200 m. Na og贸艂 bez opad贸w, wi臋ksze prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia opad贸w atmosferycznych wyst膮pi po zachodzie s艂o艅ca wraz dotarciem zachmurzenia frontowego. Opad wszelkiej ma艣ci g艂贸wnie od s艂abym nat臋偶eniu, niestety niewykluczone opady marzn膮ce. Temperatura maksymalna powietrza wzro艣nie do -4掳C/0掳C. Wiatr nieznacz膮cy. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檵 Grafiki DWD, kachelmannwetter, NOAA, tropical tidbits

Kolejny dzie艅 typu ,,kopiuj - wklej".. Dzi艣 zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e, miejscami zamglenia, niewielkie szanse na prze艣wity s艂o艅ca w Bieszczadach. Temperatury b臋d膮 oscylowa膰 mi臋dzy -4/+1掳C wiatr s艂aby a ci艣nienie 1028hPa. Trzymajcie si臋 ciep艂o! 馃檵馃槃馃槃 Niszczycielskie tornada w USA. Tragiczny bilans ofiar.

Zaktualizowali艣my artyku艂 i dodali艣my sekcj臋: Warunki meteotologiczne przed zej艣ciem tornad. Dajcie zna膰 czy skupianie si臋 na danym wydarzeniu w jednym artykule jest waszym zdaniem dobrym rozwiazaniem.

#Prognoza pogody na wtorek. #Noc W nocy zachmurzenie ca艂kowite, miejscami b臋d膮 g臋ste mg艂y i m偶awka. Temperatura spadnie do 4/5 stopni Celsjusza w ca艂ym wojew贸dztwie. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 Wtorek podobnie jak poniedzia艂ek b臋dzie pochmurnym dniem, miejscami b臋d膮 mg艂y i m偶awka. Temperatura wyniesie ok 6/7 stopni Celsjusza w ca艂ym wojew贸dztwie. Wiatr s艂aby z po艂udniowego zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1026 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i wtorku Lubuscy 艁owcy Burz :) .

Oaklyn Koon - 2-miesi臋czne niemowl臋 to najm艂odsza ofiara tragicznej w skutkach serii tornad, jakie nawiedzi艂y Stany Zjednoczone w dniach 10-11 grudnia 2021 roku. Gdy nadci膮ga艂o tornado, rodzina wraz z niemowl臋ciem zapi臋tym w foteliku samochodowym (by zminimalizowa膰 obra偶enia) schowali si臋 w 艂azience. Podczas przechodzenia tornada dom zosta艂 zniszczony, a ca艂a rodzina zosta艂a rzucona na posesj臋 s膮siad贸w. Mimo szybkiego przewiezienia dziecka do szpitala nie uda艂o si臋 go uratowa膰. Z post贸w rodzic贸w nie wynika, co by艂o g艂贸wn膮 przyczyn膮 艣mierci. Zbieraj膮c informacje do artyku艂u, natkn膮艂em si臋 na pierwsze posty rodziny m贸wi膮ce o podj臋tej walce zaraz po przej艣ciu tornada. Ostatni z dzi艣 m贸wi o tym, 偶e ma艂a Oaklyn przegra艂a walk臋 o 偶ycie, staj膮c si臋 najm艂odsz膮 ofiar膮 kataklizmu. Wraz z Mart膮 sk艂adamy najszczersze wyrazy wsp贸艂czucia pogr膮偶onej w 偶a艂obie rodzinie. Douglas N Jackie Koon 鈥 Together - with Marta and all our friends, we express our sincere condolences to the bereaved family.

Apelujemy o rozwag臋 podczas spacer贸w wok贸艂 akwen贸w, sp臋dzania czasu na tworzeniu 艣lizgawek oraz w臋dkarzy odwiedzaj膮cych ulubione 艂owiska. Pod 偶adnym pozorem nie nale偶y wchodzi膰 na l贸d, je偶eli nie mamy pewno艣ci, 偶e jeste艣my bezpieczni! Grubo艣膰 lodu: 5-7 cm 鈥 utrzymuje jednego cz艂owieka, istnieje ryzyko zarwania lodu; 8-10 cm 鈥 utrzymuje dw贸ch ludzi stoj膮cych w jednym miejscu; 10-12 cm 鈥 minimalna grubo艣膰 lodu, na kt贸rym mo偶na w臋dkowa膰, je藕dzi膰 na 艂y偶wach czy rowerze; 12-20 cm 鈥 bezpieczny do jazdy bojerami, skuterami; 20-30 cm 鈥 utrzymuje samochody osobowe; od 30 cm 鈥 utrzymuje samochody terenowe, vany. Je偶eli jeste艣my 艣wiadkami za艂amania si臋 lodu pod osob膮, w pierwszej kolejno艣ci wezwijmy s艂u偶by ratownicze (stra偶 po偶arna 998, tel. ratunkowy 112). Nie wbiegajmy na l贸d i nie biegnijmy w kierunku ofiary 鈥 l贸d w tym miejscu jest na pewno s艂abszy i nie utrzyma dw贸ch os贸b. Chc膮c pom贸c osobie znajduj膮cej si臋 w wodzie podajmy co艣 (ga艂膮藕, kurtk臋, szalik, je偶eli mamy lin臋) czego b臋dzie mog艂a si臋 uchwyci膰. Wtedy w bezpieczny spos贸b b臋dziemy mogli j膮 wyci膮gn膮膰. Je偶eli znajduje si臋 ona w odleg艂o艣ci, kt贸ra uniemo偶liwia nam interwencj臋 z brzegu, a s艂u偶by ratownicze jeszcze nie dotar艂y: --podczo艂gajmy si臋 na bezpieczn膮 odleg艂o艣膰 i podajmy lub rzu膰my osobie w wodzie (podobnie jak w przypadku interwencji z brzegu) co艣, czego b臋dzie si臋 mog艂a z艂apa膰; --unikajmy bezpo艣redniego kontaktu z osob膮 ton膮c膮 鈥 mo偶emy zosta膰 wci膮gni臋ci do wody; --je艣li posiadamy lin臋 zawi膮偶my na ko艅cu liny p臋tle, najlepiej u偶ywaj膮c w臋z艂a ratowniczego 鈥 osoba nie powinna podci膮ga膰 si臋 na linie, a jedynie by膰 biernie wyci膮gana; -- kiedy wydostaniemy osob臋 z wody, przebierzmy j膮 w suche ubrania (je偶eli nie mamy, po偶yczmy swoj膮 kurtk臋, okryjmy kocem itp.) i podawajmy ciep艂e, s艂odkie p艂yny do picia. W 偶adnym wypadku nie mo偶na podawa膰 alkoholu; --poszkodowanego koniecznie powinien zbada膰 lekarz.

Scena niczym z filmu ,,Pojutrze" rozegra艂a si臋 w Algierii! Pewnie ma艂o kto z was wie, 偶e ptaki w meteorologii odgrywaj膮 ogromne znaczenie, na ich zachowaniu r贸wnie偶 mo偶na czyta膰 zmiany zachodz膮ce w pogodzie. Co mo偶na wyczyta膰 z takiego zachowania? Teorii jest wiele... 殴r贸d艂o: MeteoNews 24 OSTRZE呕ENIE METEOROLOGICZNE na noc. G臋ste mg艂y, marzn膮cy deszcz i oblodzenia.

OSTRZE呕ENIE METEOROLOGICZNE na noc. G臋ste mg艂y na zachodzie i w centrum. Marzn膮cy deszcz i oblodzenia w centrum oraz na wschodzie Polski.. Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y.

Morsowanie na Syberii w Ojmjakonie przy temperaturze -50掳C. Ogl膮dajcie do ko艅ca.馃槷 殴r贸d艂o: The Siberian Times tt

