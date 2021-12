Burze w Polsce 13.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Zaczynamy kolejny pochmurny tydzień! Dzisiaj, temperatury będą uzyskiwali wartości -5/0°C. Istnieje możliwość słabych opadów śniegu na południu, miejscami wystąpią również mgły. Wiatr z północy a ciśnienie 1025hPa. Miłego dnia! 😃🙋. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 13.12.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Burze w Polsce - 13.12.2021

Zaczynamy kolejny pochmurny tydzień! Dzisiaj, temperatury będą uzyskiwali wartości -5/0°C. Istnieje możliwość słabych opadów śniegu na południu, miejscami wystąpią również mgły. Wiatr z północy a ciśnienie 1025hPa. Miłego dnia! 😃🙋

Karkonosze nocą. Zdjęcie jak scena z horroru.😮 Autor zdjęcia: Roj Ma Mróz i śnieg w święta? Pojawiła się szansa. Analiza. P24

Mróz i śnieg w święta? Pojawiła się na to szansa. Analiza nowych wyliczeń modeli. To prognozy odległe. Traktujemy je w ramach ciekawostki. Dla nas byłoby naprawdę ok. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Niszczycielskie tornada w USA. Tragiczny bilans ofiar.

Nowe informacje związane z tornadami, jakie ostatnio spustoszyły USA. Wszystkie nowe treści będziemy umieszczać w tym artykule. W tym momencie jest bardzo duży szum informacyjny. Stąd dopiero teraz aktualizacja. Zarys meteorologiczny tego zdarzenia opublikujemy w najbliższych godzinach. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Dwa leśne ujęcia z dzisiejszego spacerku w bajkowym zimowym klimacie 🌲❄️🌨️ Fajnie móc wreszcie wykorzystać grudzień w tak pięknej porze roku 👌 Jak pewnie wiecie od jutra stopniowa lecz postępująca odwilż. Koło czwartku już koło +7°C 😬 W dalszej perspektywie czasu sporo niewiadomych, trzeba śledzić aktualizacje z dnia na dzień. Pozdrowionka i miłej nocy 😊😊

Dwa ujęcia w jednym, jesień i zima.😮😍 Droga pomiędzy wsiami #Kaławą a #Gościkowem powiat międzyrzecki, #lubuskie.😍 Autor zdjęcia: Paweł Maniakowski

Prognozy dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia opadów śniegu w okresie Świąt Bożego Narodzenia są całkiem optymistyczne. Ciekawe ile tego dobrego zostanie w prognozach, w kolejnych rozdaniach 😛 Dane wxcharts

Pochmurna, mglista aura z niewielkimi opadami do środy☁️🌫️zaś lekki mróz jeszcze jutro i miejscami we wtorek🌬️ 👉Od środy krótka przerwa od zimowej aury - czeka nas wyraźniejsze ocieplenie📈Wygląda na to, że #zima wróci do nas jednak w okolicy 20-stego grudnia🗓️ i być może zostanie z nami do ... sami wiecie🙉Trzymanie kciuków - jak najbardziej wskazane☝️ Łapcie taki sympatyczny zimowy wschód słońca z 01 grudnia!😋 #pogoda #sunset #zima2021

Kujawy nowa stolica ZIMNA ? 🥶🥶🤭🤔 Niecodzienna sytuacja wczorajszego dnia, nasz region a zwłaszcza rejon powiatu inowrocławskiego najchłodniejszym miejscem w Polsce😬I to z dużą różnicą między innymi województwami. Silny poranny mróz, pokrywa śnieżna, konkretna marznąca mgła powodująca szadź. Kujawska 'Grenlandia' zadomowiła się w ten weekend na dobre 😁 Wieczorkiem na stronie pojawi się kilka kadrów z malowniczej zimy w regionie 👌📸😍 Grafika: meteoprognoza.pl, zapraszam i polecam 👍👊

