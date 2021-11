Burze w Polsce 13.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce 13.11.2021. Sprawd┼║ najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz─ůce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzie┼ä dobry ­čÖé­čÖé Pi─ůtek na przewa┼╝aj─ůcym obszarze regionu nie nale┼╝a┼é do najpogodniejszych. Sobota natomiast przyniesie nam na szcz─Ö┼Ťcie wi─Öksz─ů ilo┼Ťci─ů rozpogodze┼ä. W rozk┼éadzie pola barycznego nad naszym obszarem synoptycznym p├│ki co bez wi─Ökszych zmian, nadal pozostajemy w polu podwy┼╝szonego ci┼Ťnienia. Wy┼╝ niestety nam zgni┼é i zamiast pogodnego nieba w pi─ůtek wisia┼éy nad naszymi g┼éowami chmury o wszelkich odcieniach szaro┼Ťci, dodatkowo brak znacz─ůcej cyrkulacji to idealny przepis na mg┼éy. Dzisiaj b─Ödzie ju┼╝ nieco lepiej, a do wojew├│dztwa dociera ┼éagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach. Du┼╝a wilgotno┼Ť─ç si─Ögaj─ůc─ů miejscami 95%, znikoma cyrkulacja to idealny przepis na nocne mg┼éy. Rano miejscami mg┼éy ograniczaj─ůce widzialno┼Ť─ç do 200 m. W ci─ůgu dnia zachmurzenie du┼╝e z wi─Ökszymi przeja┼Ťnieniami oraz rozpogodzeniami. Opady na dzi┼Ť nie s─ů prognozowane. Temperatura maksymalna powietrza wzro┼Ťnie do 6-11┬░C, lokalnie 12┬░C. W ci─ůgu dnia ruszy si─Ö wiatr, kt├│ry pomo┼╝e w przep─Ödzeniu uci─ů┼╝liwych mgie┼é i chmur niskiego pi─Ötra. Wiatr s┼éaby i umiarkowany, na po┼éudniu okresami porywisty do 70 km/h. Nad obszarem Skandynawii rozbudowuj─Ö si─Ö kolejny w─Ödrowny wy┼╝, kt├│ry w przysz┼éym tygodniu na chwil─Ö zaci─ůgnie do nas ch┼éodniejsze masy powietrza z wy┼╝szych szeroko┼Ťci geograficznych. Mi┼éej soboty ┼╝ycz─Ö ­čÖé­čÖé. " - to najnowsza wiadomo┼Ť─ç, kt├│ra pojawi┼éa si─Ö na Facebooku dotycz─ůca burz w naszym kraju, opublikowana 13.11.2021. ┼Üled┼║ razem z nami aktualn─ů sytuacj─Ö pogodow─ů w Polsce.