Burze w Polsce 12.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce 12.11.2021. Sprawd藕 najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce 艁ukasz Kaczanowski

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Przed nami pi膮tek, pi膮teczek, pi膮tunio 馃檪馃檪 Dzisiaj barycznie pozostajemy w polu podwy偶szonego ci艣nienia, nie mniej jednak jest r贸偶nica wzgl臋dem dnia wczorajszego. W wspomnianym polu w ostatnich godzinach z p贸艂nocnego-zachodu na po艂udniowy wsch贸d w臋drowa艂 ma艂o aktywny ch艂odny front ni偶u, kt贸rego centrum znajdzie si臋 dzisiaj nad p贸艂nocno zachodni膮 cz臋艣ci膮 europejskiej Rosji. Wi膮za膰 si臋 z tym b臋dzie silniejsza akumulacja wilgoci w dolnych warstwach troposfery, co w po艂膮czeniu z wyst臋puj膮c膮 inwersj膮 temperatury oraz braku znacz膮cej cyrkulacji powietrza skutkuje powstawaniem chmur podinwersyjnych. Do Podkarpacia w dalszym ci膮gu dociera polarnomorska masa powietrza. W ci膮gu dnia zachmurzenie du偶e z wi臋kszymi przeja艣nieniami i rozpogodzeniami, na po艂udniu regionu zachmurzenie ma艂e i umiarkowane. Rano liczne mg艂y ograniczaj膮ce widzialno艣膰 do 200 m, lokalnie mog膮 si臋 utrzyma膰 przez ca艂y dzie艅. Przy zgni艂ym wy偶u lubi sobie od czasu do czasu popada膰 m偶awka, na og贸艂 jednak bez opad贸w. Temperatura maksymalna powietrza wzro艣nie do 6-9掳C. Wiatr nieznacz膮cy. Mi艂ego dnia 馃檪 Grafiki DWD, kachelmannwetter, ICM Meteo (mg艂y prognoza na g 06 UTC). " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 12.11.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.