Burze w Polsce 12.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza pogody na noc 11/12.10 i 12.10.2021r. W nocy stopniowy wzrost zachmurzenia. Nad ranem może popadać w zachodniej połowie województwa. Noc zimna, ale już bez mrozu, wiatr słaby. Wtorek przyniesie więcej chmur niż ostatnio. Do południa raczej szaro i możliwe przetlone opady deszczu. Po południu się rozpogodzi i nasili się wiatr. Pojawią się warunki do rozwoju opadów konwekcyjnych, oprócz deszczu może padać krupa śnieżna, a nawet drobny grad. Będzie zimno, tylko około +10 stopni.

Smog – Znów jest złe. Jak co roku powraca niestety temat smogu w Polsce. Mimo wielu projektów unijnych dla mieszkańców naszego województwa to niestety cały czas widzimy, że w okresie grzewczym powraca temat Smogu oraz tym, co palimy w piecach. Obecne normy w naszych okolicach są przekroczone o 300-500% – To bardzo dużo. Niestety to pokazuje, że jeszcze wiele musimy się nauczyć o smogu oraz skuteczniej walczyć ze skutkami smogu. Prognoza W kolejnych dniach prognozujemy opady deszczu, które powinny na chwile poprawić jakość powietrza. Pojawi się także silniejszy wiatr.