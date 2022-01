Burze w Polsce 12.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (12.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dzień dobry wszystkim 🙂🙂 Środa minie, tydzień zginie 😛 W środę pozostaniemy w polu podwyższonego ciśnienia z adwekcją chłodnych mas powietrza z kierunków północnych. Nad Północnym Atlantykiem mamy spory kocioł, a dynamikę procesów wspomaga nasilony prąd strumieniowy. Od jutra zatem odwilż, zima powróci najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu czy na długo zobaczymy. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami do umiarkowanego. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale -9°C/-3°C. Wiatr nieznaczący. Miłego dnia 🙂🙂. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Środa przyniesie w regionie możliwie lepszą pogodę. Na niebie zachmurzenie umiarkowane oraz duże z szansami na prześwity słońca. Temperatura niska bo zaledwie od -8 do -3°C. Będą szansę na słabe opady śniegu a ciśnienie wyniesie aż 1036hPa. Trzymajcie się! 😊🙋

#Prognoza pogody na środę. #Noc W nocy początkowo bezchmurnie, w drugiej części nocy zachmurzy się. Temperatura spadnie do -8/-9 lokalnie do -10, w drugiej części nocy temperatura powinna rosnąć przez zachmurzenie związane z frontem atmosferycznym. Wiatr słaby. #Dzień W środę zachmurzenie duże, miejscami na zachodzie pojawią się opady deszczu. Temperatura wyniesie ok 1/2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1036 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :) . Słupy i filary świetlne. Piękne zjawisko podczas mrozu. P24

Dziś jeszcze na krańcach wschodnich i południowych szansa na uchwycenie filarów i słupów świetlnych. Silny mróz będzie sprzyjać. Podzielcie się swoimi zdobyczami.

Zjawisko diamentowego pyłu nagrane w Bournák koło Cieplic w Czechach.😮😍 Diamentowy pył to niewielkie kryształki lodu unoszące się w wilgotnym mroźnym powietrzu. Autor nagrania: Petula Petula Alert pogodowy. Ostrzeżenie meteorologiczne. Pogoda24

W nocy i rano na krańcach wschodnich oraz południowych wystąpi silny mróz. Temperatura miejscami spadnie nawet do -15 stopni Celsjusza. A następnie... odwilż... https://wp.me/pcZwB4-2Am „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz Antonov An-225 Mrija widowiskowo lądował w Jasionce

Antonov An-225 Mrija wylądował na lotnisku w Rzeszowie (Jasionce) 9 stycznia 2022 roku. Za lądującym samolotem mgła się widowiskowo rozstąpiła, zapewniając widowiskowy pokaz dla obserwatorów zebranych w okolicach lotniska.

:o GIGANTYCZNY WYŻ :O Ależ spektakularnie prezentują się pomiary ciśnienia atmsoferycznego na godz. 20:00 dzisiejszego wieczora. W województwie łódzkim barometry wskazują aż 1037 hPa! :o Jeszcze wyższejsze ciśnienie notowane jest gdzieniegdzie w zachodnich regionach kraju - 1038 hPa! Wszystko wskazuje na to, że i u nas ciśnienie osiągnie wartość 1038 hPa, po czym powoli zacznie spadać. Tak olbrzymie ciśnienie atmosferyczne z pewnością może powodować u wielu osób bóle głowy. Jak sytuacja u Was? 🤔 Grafika: infoclimat Antonov An-225 Mrija widowiskowo lądował w Jasionce