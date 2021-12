Burze w Polsce 11.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Tornado – śmiertelna siła wiatru. Mimo iż mamy okres zimowy warto sobie przypomnieć o pewnych zjawiskach, które są jednymi z tych dla których łowcy burz robią to co robią. Zanim opowiemy co to za zjawisko i jak do niego dochodzi, na wstępie chcemy zwrócić uwagę oraz złożyć wyrazy współczucia mieszkańcom Stanów Zjednoczonych dla których ostatnie godziny okazały się koszmarem. Śmierć poniosło około 50 osób a wiele jest zaginionych. Liczba ta ciągle może się zwiększać. Wczoraj tj. 10.12.2021r. Na terytorium Stanów Zjednoczonych dochodzi do starcia dwóch ośrodków ciśnienia w wyniku czego następuje inicjacja komórek burzowych, które w krótkim czasie przeradzają się w superkomórki a w końcu potężne układy burzowe. Ciepłe oraz zimne masy powietrza. Sytuacja jaka miała miejsce w Ameryce Północnej była spowodowana przez dwa ośrodki ciśnienia. Ciepły, bogaty w wilgoć ośrodek niżowy na północnym wschodzie oraz chłodny, bogaty w suche powietrze pochodzenia arktycznego wyż, znajdujący się w centralnej, zachodniej części Stanów. Na froncie chłodnym nastąpiło zafalowanie co dało start groźnym zjawiskom burzowym. Efektem tego było ponad 25 tornad a jedno z nich kategorii EF 4 przemierzyło niespotykaną jak dotąd odległość 330km (nieoficjalnie) - zostało nazwane mianem tornada „cztero-stanowego”. Warunki panujące były w stanie wygenerować nawet tzw. bliźniaki (dwa tornada). Jak powstaje tornado. By opowiedzieć wam o Tornadzie, najpierw musimy wyjaśnić iż powstaje ono tylko i wyłącznie przy występowaniu superkomórki burzowej. SC - bo tak ją nazywamy ( supercell) powstaje przy napotkaniu uskoków wiatru, którego efektem jest pionowy, wirujący słup powietrza tzw. prąd wstępujący. SC wytwarza mezocyklon, który pozwala jej się kręcić to również ją charakteryzuje. By powstało tornado potrzebujemy chmury stropowej, ta powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie mezocyklonu tam gdzie nie występują opady (zazwyczaj z tyłu). Chmura stropowa powstaje gdy wilgotne i ochłodzone powietrze zasysane jest przez prąd wstępujący, ma bardzo nisko zawieszoną podstawę poniżej strefy zachmurzenia. Kiedy chmura stropowa zaczyna rotować jest to sygnał, że może zejść tornado. Łowcy burz oraz tornad są często osobami, które informują o tym zagrożeniu. Nasza pasja polega na tym by ostrzegać jak najwięcej ludzi. Materiał, który przedstawia jaka jest skala zniszczeń, pozyskany dzięki: @LiveStormsMedia