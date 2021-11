Burze w Polsce 1.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Prognoza sezonowa na zimę! Witajcie nasi drodzy czytelnicy 😃 Od kilku tygodni analizujemy modele sezonowe, obserwujemy zachowanie PV (wir polarny), zwracamy uwagę na całkowite spowolnienie AMOC (Atlantycka południkowa cyrkulacja wymienna), silny wpływ zjawiska La Nina oraz na wiele innych czynników, które mają znaczenie odnośnie zbliżającej się wielkimi krokami zimy... Chcielibyśmy się podzielić z wami, naszymi wstępnymi prognozami (fusami) oraz nakreślić orientacyjnie prostymi słowami jak ta przyszła zima może i będzie wyglądać? A więc do dzieła! 😃 Zacznijmy od listopada, bo już w tym miesiącu czekają nas pierwsze zimowe podrygi, poprzez zaburzenia wiru polarnego nad naszymi głowami. Pierwsza połowa miesiąca będzie przynosiła stopniowe ochłodzenie i w drugiej dekadzie listopada zrobi się naprawdę zimno. Pierwszego ataku zimy oraz całodobowego mrozu zaznamy w drugiej połowie miesiąca. Listopad powinien według nas wyjść w normie temperaturowej oraz z opadami powyżej normy. Ciekawa sytuacja ma się z ostatnim miesiącem tego roku jakim jest grudzień... Jak już dobrze wiecie i zdążyliście zauważyć, to pierwszy miesięc meteorologicznej zimy zazwyczaj jest cieplejszy i mało zimowy, przedewszystkim w okresie świąteczny-noworocznym. W tym roku będzie zupełnie inaczej bo grudzień zaskoczy nas wszystkich! Będzie śnieżnie i mroźno... Pierwsza połowa grudnia będzie jeszcze przynosiła kilkudniowe odwilże ale za to druga połowa będzie już zimowa i według nas tegoroczne święta spędzimy w prawdziwie zimowej aurze. Każdy z nas zapewne oczekuje choć trochę zimy w tym magicznym, świątecznym okresie😃 Spodziewamy się również jednej ale konkretnej fali mrozów z temperaturami spadającymi do nawet -20°C. Grudzień powinien wyjść z temperaturami poniżej normy wieloletniej oraz będzie to zdecydowanie mokry miesiąc. Po nowym roku, a więc w styczniu pogoda nie ulegnie większym zmianom... Nadal będzie więcej zimowych krajobrazów jak pluchy i w tym miesiącu ma szansą pojawić się konkretna fala mrozów zza wschodniej granicy. Styczeń będzie zimny i z opadami w normie wieloletniej. W lutym zima nie powie jeszcze ostatniego słowa i nadal będzie nam o sobie przypominała w wersji śnieżnej ale zaczną się też pojawiać dni w których będzie widoczna odwilż... Miesiąc ten będzie ciut cieplejszy niż norma i nadal wilgotny. Jeszcze raz napiszemy kochani, że jest to nasza autorska i orientacyjna prognoza na zbliżający się sezon zimowy. Niekoniecznie musi się sprawdzić ale wiele wskazuje na to, iż ta zima będzie chłodniejsza od ubiegłorocznej. A jaka okaże się rzeczywistość? Czas pokaże! 😃