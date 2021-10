Burze w Polsce 11.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 11.10.2021

Co dalej w pogodzie? Czy piękna złota jesień utrzyma się?🤔 👉Hmm, wydaje się, że mamy całkiem dobre wiadomości📨 - co prawda pewne zmiany się pojawią w tym tygodniu, ale żadnego wyraźnego pogorszenia/załamania aury nie widzimy😏 👉Chmur☁️ na pewno będzie więcej, ale i pogodnych chwil też nie powinno brakować🌤️Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu🌦️zwłaszcza we #wtorek i w #środa, a później w okolicy #piątek. Temperatura październikowa - w ciągu dnia około 10°C🌡️(nieco cieplej może być pod koniec tygodnia), nocami przeważnie przedział od 0°C do 5°C. Silnego wiatru także nie powinniśmy doświadczyć💨 👉Możliwe, że osoby wrażliwe na zmiany ciśnienia atmosferycznego będą to odczuwać - aktualnie zaczyna ono spadać i obniży się o około 20 hPa📉 aczkolwiek do wtorku, więc spadek ten będzie trochę rozłożony w czasie⌛🧐 #pogoda #Warmia #Mazury #jesień2021 #październik2021

Okolice Serocka - superkomórka burzowa - 17.04.2021 - Pogoda i klimat oczami Pawła i Marty