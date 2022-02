Burze w Polsce 11.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Prognoza na noc 10/11.02.2022 i dzień 11.02.2022 W nocy początkowo deszczowo 🌧️ i wietrznie, do rana opady ustaną i wiatr osłabnie. Temperatura nad ranem +1/+2 stopnie. W piątek od rana kolejna porcja opadów. O ile w większej części województwa nadal będzie ie to deszcz 🌧️ przy temperaturze +2/+3 stopni, to na południu i miejscami w centrum województwa temperatura spadnie w ciągu dnia w okolice 0 stopni i sypnie śniegiem 🌨️, w wielu miejscach zabielając krajobrazy ⛄ Wiatr w całym województwie dosyć słaby, miejscami na południu umiarkowany.