Burze w Polsce 1.06.2022. Sprawdź najnowsze informacje

W środę przez Polskę przemieszczać się będzie zatoka niskiego ciśnienia. Jej centrum znajdzie się nad północnymi rejonami kraju. Towarzyszyć jej będzie chłodny front atmosferyczny, w którego zasięgu dojdzie do inicjacji licznych komórek opadowych, a także zjawisk burzowych. Część z nich będzie silniejszych oraz lepiej zorganizowanych, głównie na północy i północnym wschodzie kraju. Początkowo burz spodziewamy się na przemieszczającym się we wschodniej części kraju froncie atmosferycznym. Następnie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, na lokalnych strefach zbieżności wiatru będzie dochodzić to rozwoju licznej konwekcji, szczególnie w całym pasie północnej Polski, ale także miejscami w centrum, częściowo na południu oraz południowym wschodzie. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, a lokalnie także grad. Dodatkowo na północnym wschodzie mogą się pojawić superkomórki burzowe. W godzinach porannych prognoza może zostać zaktualizowana. Szczegółowy opis prognozy znajdziecie na naszej stronie internetowej: 👇 https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-1-06-2022/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.