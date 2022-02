Burze w Polsce 1.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 Dosłownie na kilka chwil pogoda dała nam odetchnąć, na kilka godzin nad nasz obszar synoptyczny sięgnął klin słabego wyżu znad Półwyspu Bałkańskiego, który dzisiaj zostanie wyparty przez kolejną zatokę obniżonego ciśnienia nurkującego niżu z rodowodem atlantyckim. Z niżem związany będzie zespół frontów atmosferycznych, w trakcie dzisiejszego dnia wędrować będą z zachodu na wschód prowadząc kolejną paczkę opadów atmosferycznych, które do nas dotrą dopiero w nocy. Ponownie zacznie zwiększać się gradient poziomy ciśnienia co skutkować będzie wzrostem prędkości wiatru. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna do -4°C/2°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, wieczorem oraz w nocy wzmagający się do dość silnego, w górach gdzie pojawią się zjawiska fenowe w porywach do 80 km/h. Miłego wtorku 🙂🙂