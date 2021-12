Burze w Polsce 10.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Pogodowa chłosta i lodowa groza!! Miał być mem. Jednak planeta.pl i jej bajty są niezawodne. Pisał to jakiś pogodowy masochista. Witamy w piątek. Podoba Ci się to, co robimy? Możesz postawić nam kawę, korzystając z poniższego linku. Dziękujemy! https://buycoffee.to/pawelimartalowcyburz Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 10.12.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.

Pogodowa chłosta i lodowa groza!! Miał być mem. Jednak planeta.pl i jej bajty są niezawodne. Pisał to jakiś pogodowy masochista. Witamy w piątek. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Dzień dobry 🙂🙂 Nad Europą Wschodnią znajduje się centrum układu podwyższonego ciśnienia, który blokuje ekspansję stref frontowych z zachodu na wschód kontynentu. Drugi wyż znajduje się nad Azotami, pomiędzy tymi wyżami od Północnego Atlantyku przez kontynentalną Europę po ciepłe wody Morza Śródziemnego rozciąga się dobrze rozbudowana strefa obniżonego ciśnienia, z kilkoma układami barycznymi. Z punktu prognostycznego dla naszego regionu interesujący jest póki co jeden, który znad Adriatyku przemieszczać się będzie dalej przez Półwysep Bałkański. Pomimo odległości strefa frontowa dociera także do nas, prowadząc opady atmosferyczne wszelakiej maści, także o charakterze marznącym. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami opady pochodzenia zimowego ale również śniegu z deszczem i samego deszczu zamarzającego na wychłodzonym podłożu, powodującego śliskość na drogach i chodnikach. Temperatura maksymalna do. -1°C/3°C. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, południowo-wschodni. W górach okresami porywisty do 60-70 km/h. Miłego piątku 🙂🙂 Grafiki DWD, kachelmannwetter

Piątek przyniesie nieznaczny wzrost temperatury w okolice 0-2*C na plusie. Cały dzień minie z dużym zachmurzeniem, a lokalnie wciąż nie można wykluczyć słabych opadów deszczu, które w kontakcie z przechłodzoną powierzchnią gruntu mogą marznąć. Wiatr będzie słaby z kierunku południowego. Miłego dnia 😄😄

+++STAN MARZNĄCYCH OPADÓW NA GODZINĘ 23:30+++ Na radarze obserwujemy bardzo niepokojącą sytuację na południowym zachodzie województwa - w powiatach #przysuskim oraz #białobrzeskim i #grójeckim. Mamy do czynienia tam z marznącym opadem o bardzo wysokim natężeniu. Ciężko powiedzieć, na ile to jest błąd radaru, ale jeśli jest on chociażby w 1/3 tak silny jak to pokazuje radar, to na trasie tego opadu dojdzie do sporych jak na grudzień sum opadu i szczególnie niebezpiecznych oblodzeń z powodu ujemnej temperatury i zamarzniętego gruntu. Opad ten zmierza w kierunku powiatów #żyrardowski #grodziski a następnie #sochaczewski i #warszawskizachodni. Prosimy o podwójną ostrożność kierowców z tych powiatów. Sytuacja bardzo nieciekawa może być także rano, gdy śnieg pokryje tę warstwę lodu.

Obecnie Piła woj. Wielkopolskie! 🌨⚠

No i zaczęło się.

Zgodnie z zapowiedzią strefa opadów śniegu wkroczyła do naszego województwa. Zapraszamy do fotorelacji z Waszych miejsc zamieszkania. Życzymy spokojnej nocy oraz bezpiecznego przemieszczania się, gdyż zima lubi zaskakiwać służby drogowe.

#Prognoza pogody: #piątek 10.12.2021r. W piątek będziemy pod wpływem niżu „Justus” z centrum nad Holandią. #Noc W nocy zachmurzenie całkowite. W wielu miejscach wystąpią umiarkowane i słabe opady śniegu. Lokalnie możliwe mgły. Temperatura spadnie przeważnie do -1/-2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień W dzień dużo chmur. Początkowo w wielu miejscach możliwe słabe opady śniegu. Z biegiem godzin opady śniegu zaczną zanikać. Na południu możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami pojawią się mgły. Temperatura wyniesie od 0 do około 1/2 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie lubuskiego. Wiatr słaby z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 999hPa. Życzymy miłej nocy i piątku! Lubuscy Łowcy Burz 🙂 Drogowcy koszą trawę w śniegu. Absurd jak u Barei. P24