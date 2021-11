Burze w Polsce 10.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Dzień dobry w środę 🙂🙂 Środa niby środek tygodnia, a zapewne dla wielu początek długiego listopadowego weekendu. Po chłodnym i miejscami mglistym poranku czeka nas całkiem przyzwoity dzień. Obszar województwa pozostaje w objęciach wyżu, którego centrum szybko przemieszcza się nad obszarem Ukrainy. Zmiana położenia wyżu wymusza zmianę cyrkulacji powietrza na nieco cieplejszą, w porównaniu do dnia wczorajszego. Dzisiaj nad Podkarpacie dociera polarnomorska masa powietrza. Rano miejscami silne zamglenia oraz zanikające mgły (zamglenia i mgły to dwie różne rzeczy) ograniczające widzialność do 200 m. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 5-11°C, lokalnie 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na urozmaiconych terenach południa regionu okresami silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na terenach górskich w porywach do 65-90 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂