Burze w Polsce 10.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Dziś dzień z piękną, słoneczną pogodą 🌤️ Temperatury w województwie od 20°C do 25°C wiatr słaby z południa a ciśnienie wyniesie 1020hPa. Piątek! I zaczynamy weekend! Miłego dnia. 🙋

W okolicach Dubrownika czuć już było parne i bardziej niestabilne powietrze. Zmiany w pogodzie coraz bliżej. Na to czekamy.

#Prognoza pogody: piątek 10.09.2020r. W piątek zaczniemy dostawać się pod wpływ ośrodka niżowego „Quillan” znad Wysp Brytyjskich. Napływać będą bardzo ciepłe masy powietrza z południowego zachodu. #Noc Noc z zachmurzeniem małym lub bezchmurnie. Temperatura wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza (lokalnie w obniżeniach terenu może być trochę chłodniej). Wiatr słaby. #Dzień Piątek początkowo z zachmurzeniem małym. W ciągu dnia zaczną rozwijać się chmury kłębiaste. Późnym popołudniem i wieczorem niewykluczone lokalne burze na zachodzie lubuskiego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków południowo zachodnich. Barometry wskażą w południe 1015hPa. Życzymy miłej nocy i piątku! Lubuscy Łowcy Burz🙂

Fajna aura wpadła nam na ten początek września, co?😋 👉Nic jej nie zakłóci też jutro, w sobotę w większości obszaru też nie (jedynie w rejonie📌 #Iława, #Elbląg, #Braniewo pod wieczór możliwy będzie przelotny deszcz lub burza⛈️), a zmiana nastąpi w niedzielę kiedy to pojawi się szansa na nieco większą ilość przelotnych opadów🌦️ 👉Piątek i sobota z temperaturą maksymalna od 23°C do 26°C🌡️ lokalnie nad 📌#Warmia i zachodnią częścią #Mazury do 27°C😎W niedzielę nieco chłodniej ... ale spokojnie - kolejny tydzień też nie będzie zły!😏 #pogoda #wrzesień2021