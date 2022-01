Burze w Polsce 10.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Tragedia w Pakistanie. Co najmniej 22 osoby zamarzły po tym, gdy utknęły w swoich samochodach na zasypanych drogach dojazdowych do Murree, górskiego miasta w Pakistanie. Turyści wybrali się, aby zobaczyć na własne oczy zimę i intensywne opady śniegu. „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz

Prognoza na noc 9/10.01.2022 i dzień 10.01.2022 Najbliższa noc pogodna w zachodniej połowie województwa 🌙, na wschodzie niskie chmury ☁️ Nad ranem już wszędzie się zachmurzy, pojawią się miejscami gęste mgły 🌫️ Wiatru praktycznie brak, temperatura minimalna -8/-6 stopni 🥶 na zachodzie i południu województwa, -6/-5 stopni w centrum i na północy oraz -4/-3 stopni na wschodzie województwa 📉 W poniedziałek przejaśnienia jeśli się pojawią, to tylko miejscami na północy województwa. ⛅ Poza tym pochmurno a także mglisto ☁️🌫️, możliwe lokalnie niewielkie prószenie śniegu ❄️ wiatr słaby i umiarkowany, temperaura od -3/-2 stopni na wschodzie i północy do -1/0 stopni na pozostałym obszarze 📉

Pierwszy nasz kalendarz na rok 2022 został przekazany dla Sztab WOŚP Koziegłówki #4805. Zapraszamy serdecznie do licytacji - Specjalnie dla was mamy mała niespodziankę :)

Prognoza tygodniowa! Dobiega końca piękny, słoneczny ale i mroźny weekend...😃 A powoli wkraczamy w drugą dekadę stycznia, która to powinna nam przynieść zdecydowanie więcej zimy, pojawi się też chwilowa odwilż oraz będzie bardzo mocno wiało. Ale może zacznijmy od początku i sprawdźmy jak będzie wyglądał nadchodzący tydzień w pogodzie! 😃 PONIEDZIAŁEK Początek tygodnia w całym regionie zacznie się mroźno oraz z dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia istnieje możliwość wystąpienia słabych opadów śniegu przy temperaturach od 0°C do -2°C. Wiatr słaby z kierunków północno-wschodnich. WTOREK Kolejny mroźny poranek czeka mieszkańców Podkarpacia. Ogólnie dzień przyniesie przewagę niskiego zachmurzenia wraz z bardzo słabymi i lokalnie występującymi opadami śniegu. Mroźno w całym regionie, od -2°C do -5°C przy nadal słabo wiejącym wietrze z północnego-wschodu. ŚRODA Spory mróz przywita nas w połowie tygodnia, spadki temperatur mogą być nawet dwucyfrowe jeśli zdoła się w nocy wypogodzić. W trakcie dnia istnieje szansa na pojawienie się choć na chwilę słońca ale tylko lokalnie. Padać nie powinno nigdzie. Mróz nie odpuści, bo termometry pokażą od -2°C do -6°C. Wiatr jeszcze słaby i umiarkowany z północy. CZWARTEK Pochmurny i jeszcze mroźny poranek czeka nas w tym dniu. Sam dzień, bedzie przynosił powolne zmiany w pogodzie, bo z każdą kolejną godziną temperatura w regionie zacznie rosnąć i będzie coraz mocniej wiało. Nie powinno padać, a termometry wskażą od -2°C do 1°C na plusie. Wiatr mocny z północnego-zachodu. PIĄTEK Ostatni dzień tygodnia, zapowiada się już z dodatnią temperaturą przy nadal mocno wiejącym wietrze. Nocą z piątku na sobotę mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury w regionie, od 1°C do nawet 5°C. Na te chwilę weekend zapowiada się w kratkę, bo w sobotę będzie raczej pogodnie przy temperaturach około 2/4°C powyżej zera ale juz w niedzielę wszędzie się ochłodzi i będzie padał deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg... Obiecywaliśmy kochani, że w drugiej połowie miesiąca nadejdzie zima ze śniegiem i mrozem? 😃 Nic się w tej kwestii nie zmieniło!