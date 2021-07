Burze i nawałnice przeszły nad Polską, trąba powietrzna w Koniecpolu [ZDJĘCIA] Duże zniszczenia w woj. śląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim

Trwa usuwanie skutków nawałnicy w regionie. Po burzy w województwie łódzkim do godziny 9 strażacy interweniowali 1900 razy. Połowa zgłoszeń dotyczy Łodzi. W województwie wichura uszkodziła 230 budynków. 30 dachów zostało zerwanych. Burza wywołała 3 groźne pożary - paliły się dwa budynki gospodarcze i dom.

9 dachów uszkodzonych zostało na budynkach gospodarczych. Strażacy wyjeżdżali też, by zapewnić zasilanie aparatury podtrzymującej życie w Przybyszowie. Odnotowano też jeden pożar trawy w wyniku zerwanej linii wysokiego napięcia (gmina Kamieńsk). Pozostałe zdarzenia to powalone drzewa i uszkodzone linie energetyczne.

Burza pokazała swoją niszczycielską siłę również na terenie Kujaw i Pomorza. Ewakuowano obozy harcerskie, strażacy wzywani byli do powalonych drzew, uszkodzonych budynków i zalań. - Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew, konarów na ciągach komunikacyjnych - ponad 500. Odnotowano 75 uszkodzonych dachów na obiektach mieszkalnych (ok. 45) i gospodarczych (30). Bilans strat może rosnąć - czytamy w komunikacie.

To była wyjątkowo niespokojna noc dla mieszkańców województwa śląskiego. Nad regionem przeszły nawałnice, które najmocniej dały się we znaki mieszkańcom powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego.

Po burzy występują spore problemy w dostawie prądu. Toruński oddział firmy Energa tuż przed godziną 8.00 informował o przerwach w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania pozostaje ok. 35000 odbiorców i 1879 stacji transformatorowych w następujących powiatach: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, działdowski, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, iławski, inowrocławski, kolski, Konin, koniński, lipnowski, nowomiejski, ostródzki, płocki, radziejowski, rypiński, sierpecki, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, wieluński, Włocławek, włocławski, żniński.

Blisko 300 osób zostało ewakuowanych z obozu harcerskiego w Kostkowicach. To efekt nawałnicy, która przeszła nad powiatem zawierciańskim. Pięcioro uczestników obozu zostało poszkodowanych. Uszkodzone są także namioty. Na obozie były dzieci w wieku od 6. roku życia. Uczestnicy obozu zostali przewiezieni autobusami do szkoły w Kroczycach i tam spędzili noc.

- Informujemy, że pięcioro harcerzy znajduje się pod wpływem zdarzenia i są pod opieką medyczną odpowiednich służb, jednocześnie nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Ośrodek odniósł jedynie niewielkie straty w sprzęcie noclegowym, co zostało spowodowane łamiącymi się drzewami. Ewakuacja przebiegła sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno państwowymi, jak i wewnętrznymi regulacjami Związku Harcerstwa Polskiego. Postępowanie kadr poszczególnych obozów, jak i obsługi ośrodka przez przybyłą na miejsce Straż Pożarną zostało ocenione jako wzorowe - informuje ZHP.

Mieszkańcy Koniecpola mówią o trąbie powietrznej, która zdewastowała ich domy. Wielu mieszkańców poniosło duże straty. - To był moment, nawet nie wiem, czy to była trąba powietrzna czy wichura - mówi pan Mateusz z gminy Koniecpol. Na jego posesji zniszczony został budynek gospodarczy, który zmiażdżył trzy samochody i skuter.

Na Podhalu nawałnica zaczęła się po północy. Strażacy mieli sporo pracy. Wiatr powalił drzewa w wielu miejscowościach - w Nowym Targu konary spadły na samochód. W Zaskalu wiatr uszkodził dwa dachy. W Czarnym Dunajcu piorun uderzył w komin budynku jednorodzinnego. Nie doszło do pożaru, ale część komina zawaliła się.

- W powiecie tatrzańskim mieliśmy w nocy 17 interwencji. Głównie to były powalone drzewa i zerwane linie energetyczne. Nie było zgłoszenia, by drzewo uszkodziło jakiś samochód, czy dom - informuje oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

W powiecie nowotarskim strażacy zanotowali w nocy ok. 40 interwencji. - Głównie były one w Nowym Targu i okolica. To powalone drzewa, połamane konary, uszkodzone auta, kilka uszkodzone dachów. W Nowym Targu dachy zostały uszkodzone na Grelu, Podtatrzańskiej, Waksmundzkiej. Na Grelu najwięcej. Nie ma zerwanych dachów całkowicie, ale zostały uszkodzone. W Zaskalu z dachu parę dachówek spadło - uszkodziło sąsiadowi okno - informuje oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.