Burza wokół Ordo Iuris. Tymoteusz Zych i Karolina Pawłowska zabrali głos. Co się wydarzyło w konserwatywnym instytucie?

W ostatnich dniach głośno zrobiło się wokół Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W mediach społecznościowych dochodzi do spięć pomiędzy prezesem fundacji Jerzym Kwaśniewskim, a jego byłym już zastępcą Tymoteuszem Zychem. O co chodzi w całej sprawie?

Rozłam czy odejście kilku osób?

Z członkostwa w organizacji zrezygnowała pod koniec ubiegłego roku część pracowników, na czele z wiceprezesem Tymoteuszem Zychem. I tu pojawia się pierwszy zgrzyt. Instytut twierdzi bowiem, że chodzi o kilka osób, zaś Zych że o kilkanaście.

Osoby te jako powód swojego odejścia wskazały różne wizje na działanie Instytutu, a także konflikt z jego prezesem. Sprawa zyskała rozgłos 27 stycznia, kiedy pojawiły się wieści o rozłamie w Ordo Iuris. W piątek z kolei do sprawy odniósł się Zych. Miało to miejsce podczas konferencji prasowej dot. powołania przez niego do życia nowego think-thanku.